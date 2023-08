Českého turistu v Nízkych Tatrách uhryzol had: Previezli ho do nemocnice

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Wild Conservation)

NÍZKE TATRY - Horskí záchranári z Nízkych Tatier pomáhali v nedeľu 61-ročnému českému turistovi, ktorého pri schádzaní zo sedla Priehyba smerom na obec Heľpa uhryzol had. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Uhryznutie hadom v Nízkych Tatrách Horskí záchranári boli požiadaní o pomoc českým turistom, ktorého uhryzol had. 61 –... Posted by Horská záchranná služba on Sunday, August 13, 2023

"Chcel si privolať pomoc, no na mieste nebol signál. Prostredníctvom aplikácie HZS odoslal tiesňovú SMS správu, ktorá záchranárom prišla hneď, ako sa jeho telefón dostal do siete. Turista pomaly pokračoval v zostupe. Horskí záchranári sa s ním po doručení správy skontaktovali a dohodli na postupe," uviedla HZS. Turistu na mieste ošetrili a transportovali do nemocnice na ďalšie ošetrenie.

archívne video Poľské vyhliadkové vrtuľníky brázdia tatranské nebo príliš nízko

Poľské vyhliadkové vrtuľníky brázdia tatranské nebo príliš nízko (Zdroj: Facebook/TANAP)