Zdá sa vám, že koncom leta je vaša záhrada málo farebná? Tieto kvety budú kvitnúť aj na jeseň

Zatiaľ čo väčšina rastlín kvitne počas celého vegetačného obdobia, mnohé druhy sú obmedzené na niekoľko krátkych mesiacov alebo dokonca týždňov. Výsadba kvetín počas posledných letných dní je určitým spôsobom, akým docielite, aby počas prvých jesenných dní bola vaša záhrada ponorená do farieb. Prinášame vám zopár tipov na rastliny, ktoré spríjemnia váš pobyt v záhrade aj počas jesene.

Astra

Astry patria k nenáročným trvalkám, o ktoré sa dokáže postarať naozaj hocikto. Kvitnú nádherne, hlavne v lete a na jeseň, kedy už ostatné trvalky odkvitajú. Môžete si vybrať naozaj zo širokej škály možností – od nižších až po vyššie, od jednofarebných až po pestrofarebné. Takže ak chcete, aby vaša záhrada žiarila aj na jeseň, siahnite po tejto rastline.

Plamenník

Plamenník alebo Celosia patrí taktiež k rastlinám, ktoré zabezpečia farby vašej záhrade. Táto rastlina osloví najmä nových záhradníkov a takých, ktorí milujú netradičnosť. Jeho kvety sú naozaj nezvyčajné! Vydržia až po prvý mráz, ale potom sa ich budete musieť zbaviť. Ide totiž o letničky, ktoré si ďalšiu sezónu budete musieť zaobstarať opäť.

Kráska/Krásnoočko

Väčšina druhov tejto rastliny vás bude tešiť až po prvý mráz, kedy sa s nimi budete musieť rozlúčiť. Výborne sa im bude dariť v záhradách, ktoré sú tvorené najmä divokými kvetmi. Sú nenáročné a vydržia aj dlhé obdobia sucha a horúčav. Hodí sa do záhonov, ale aj do črepníkov. Jej typická farba je žltá.

Georgína

Ide asi o najobľúbenejšiu rastlinu spomedzi radov pestovateľov. Veľké kríky pokryté kvetmi sa ukážu ako správne najmä v skorých jesenných dňoch. Georgína kvitne od júla do prvých mrazov v októbri. Ak chcete, aby bola zasypaná kvetmi, zasaďte ju na slnečné miesta a pravidelne z nej odstraňujte suché časti. Pokiaľ bude v tieni, kvety na nej nájdete len veľmi málo.

Zlatobyľ

Rastlina známa svojou žiarivou žltou farbou. Okrem svojej schopnosti prilákať motýle je zlatobyľ dobrou voľbou pre naturalizovanú krajinu, pretože jednoducho rastie. Pred výsadbou treba poznamenať, že zlatobyľ je na niektorých miestach považovaný za invázny.

Japonské sasanky

Niekto by si ich mohol pomýliť so sedmokráskami. Majú podobné kvety na dlhých stonkách. Najviac rozšírené farby sú biela a odtiene ružovo-fialovej. Hovorí sa im aj trvalky jesene. Aj keď by vám názov evokoval, že pochádzajú z Japonska, opak je však pravdou. Ich domovom je Čína, kde sasanky japonské rastú vo vysokohorských oblastiach. Kvitnúť začínajú v septembri.

Rudbekia

Malá slnečnica. Ročné a viacročné kvety rudbekie sú dobrým výberom pre jesenné kvitnutie vo väčšine pestovateľským zón. V odtieňoch žltej, oranžovej, bordovej a hnedej môžu rastliny rudbekie vytvoriť na jesenných kvetinových záhonoch nádhernú atmosféru.

Slnečnica

Kráľovná polí. Slnečnice sú základom jesennej záhrady. Svetlo žlté kvety sa pomaly premieňajú na veľké hlavy semien. Slnečnicové semeno je obzvlášť atraktívne pre neskoré vtáky, ktoré sa živia v záhrade od jesene až do začiatku zimy. Nielenže vám slnečnica rozžiari vašu záhradu, ale aj nakŕmi vtáčích hostí.

Titónia

Titónia je mohutná letnička, ktorá pochádza zo Strednej Ameriky. Je vhodná na skupinové výsadby alebo aj ako samotár. Dorastá sa do výšky 120 – 180 cm. Kvitne až do septembra a vašu záhradu obohatí o oranžové až červené kvety so žltým stredom.

Cínia

Cínia patrí medzi obľúbené letničky a dorastá až do výšky 80 centimetrov. Nekvitne však iba v lete a vydrí až po prvý mráz. Keďže cínie majú širokú škálu farieb, tieto rastliny často slúžia ako doplnkové komponenty v existujúcich okrajoch záhrad alebo kvetinových záhonoch. Oveľa rýchlejšie vám bude rásť na slnečných miestach, preto si dobre vyberte miesto, ktoré vám bude zdobiť.

