Pripravte sa na nebeské divadlo! Meteorický roj rozžiari nočnú oblohu: Prezradíme vám, kedy sa TO stane

Roj Perzeíd je aktívny od konca júla do polovice augusta, a jednotlivé meteory budú pozorovateľné až do septembra. "Šírka prúdu je zhruba 65 miliónov kilometrov. Centrálne vlákno je pomerne úzke (asi 10 miliónov kilometrov) - za štyri dni okolo maxima stretne Zem 62 percent všetkých Perzeíd," priblížil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

archívne video Nevídaný úkaz nad hlavani Austrálčanov: Išlo o ruskú raketu!

Nevídaný úkaz nad hlavani Austrálčanov: Išlo o ruskú raketu! (Zdroj: Twitter/ Stewart Mason)

Dôvod, prečo je "padajúce hviezdy" možné pozorovať každý rok v rovnakom období, spočíva podľa Svoreňa v tom, že Zem je pri svojom obehu okolo Slnka každý rok okolo 12. augusta najbližšie k dráhe materskej kométy Perzeíd. Tou je kométa 109P/Swift-Tuttle, z ktorej v blízkosti perihélia unikajú prachové častice. Pri vniknutí do zemskej atmosféry zhoria a vidíme tak úkaz meteoru.

Pozorovanie meteorického roja Perzeíd je populárne vďaka priaznivým podmienkam počas teplých letných nocí. Ako uviedla Nozdrovická, najväčší počet meteorov za hodinu je však možné pozorovať 4. januára počas aktivity meteorického roja Kvadrantíd.

V noci bude obloha zväčša jasná, bude možné pozorovanie Perzeíd

Noc na nedeľu (13. 8.) bude zväčša jasná, čo vytvára vhodné podmienky na pozorovanie meteorického roja Perzeíd. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V noci sa podľa SHMÚ len prechodne niekde objaví vysoká oblačnosť súvisiaca so studeným frontom západne od nášho územia, no nebude jej veľa. "Front do počasia u nás nezasiahne ani zajtra, a preto aj noc na pondelok bude väčšinou jasná alebo len málo oblačná," uviedli meteorológovia.

