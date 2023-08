Obyvatelia Ivanky pri Dunaji v obavách: Vyhnali chráneného vtáka z hniezdiska? Kontrola má jasné závery!

(Zdroj: Ján Kaľavský, zoológ Správy CHKO Dunajské luhy ŠOP SR, Tip čitateľa)

IVANKA PRI DUNAJI - Nekonečný príbeh. Tak by sa dala nazvať situácia, s ktorou musia bojovať obyvatelia Ivanky pri Dunaji. Po tom, ako sa začiatkom leta v kope piesku, ktorý tam naviezol stavebník novej štvrte, uhniezdili vzácne brehule, bol na kopec vydaný zákaz do 1. októbra. Podľa obyvateľov však stavebník tento príksz nerešpektuje. Na miesto sa boli pozrieť kompetentní. Čo zistili?

Už vyše roka prebiehajú na konci Ivanky pri Dunaji stavebné práce. Dôvod je prostý - na poli, ktoré mali v obľube najmä miestni psíčkari, stavajú novú štvrť. Obyvatelia už od začiatku hromžili na neporiadok a hluk, ktorý im znepríjemňoval život. Kopa piesku pri vetre znečisťovala okolie. No teraz je na danú kopu piesku ochranármi vydaný zákaz manipulácie.

V kope piesku si totiž vytvoril hniezda vzácny druh vtákov. „Materiálovú kopu obsadili brehule hnedé, ktorých spoločenská hodnota je 1000€. Aktuálne sa tam nachádza približne 200 jedincov. S investorom sme sa dohodli, že do konca vyhniezdenia sa s kopou nebude manipulovať a po vyhniezdení si investor požiada o výnimku na odstránenie hniezdiska,“ uviedol riaditeľ Správy CHKO Dunajské Luhy Radovan Michalka.

Napriek zákazu, ktorý na kopec uvalili ochranári, si však obyvatelia obce všimli zvláštne prakticky. Okolo kopca sa totiž majú už istý čas pohybovať ťažké stroje, ktoré údajne predmetný kopec rozoberajú. Obyvatelia si už dlhšie nevšimli vzácne vtáctvo, ktoré sa v kopci usídlilo, podľa nich sa už brehule z pieskoviska vysťahovali. Pohyb ťažkej techniky, ako sú bagre, má byť na dennom poriadku. "Je to nehorázne, tak keď je raz vydaný zákaz, prečo to nevedia rešpektovať?" pýta sa nahnevaný obyvateľ.

S otázkami, čo sa v Ivanke pri Dunaji deje, sme sa obrátili jednak na samotnú samosprávu, ako aj na Štátnu ochranu prírody, ktorá ešte 22. mája tohto roka vydala zákaz na likvidáciu pieskového kopca. Obe inštitúcie sa zhodli na jednom - stavebník žiadne nariadenie neporušuje.

Obec Ivanka pri Dunaji nám ako odpoveď na otázky zaslala vyjadrenie stavebníka, podľa ktorého v žiadnom prípade nezasahujú do ochranármi určeného hniezdiska. "Materiál z depónie odoberáme iba z častí, odkiaľ môžeme. Na Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej správy ochrany prírody bola podaná žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov § 35 ods. 2 písm.b) zákona č 543/2002 Z.z na odstránenie hniezdiska. Až po schválení žiadosti budú opäť privolaní zástupcovia Štátnej ochrany životného prostredia a až po ich kontrole a kladnom stanovisku, že sa brehule vyhniezdili, budeme manipulovať s materiálom, kde bolo dočasné hniezdisko," informoval zhotoviteľ stavby.

Po našich otázkach však na mieste vykonali kontrolu ochranári, spolu so zástupcom miestnej príslušnej správy CHKO Dunajské Luhy. "Na základe vykonanej terénnej obhliadky bolo zistené, že hniezdna kopa s brehuľami je stále v pôvodnom stave a nijakým negatívnym spôsobom sa do nej nezasiahlo. Z obidvoch strán kopca je pred kolóniou nainštalovaná výstražná páska označujúca zónu, do ktorej sa dohodlo, že nebudú vstupovať ani pracovníci stavby, ani stavebné mechanizmy, čo zostalo dodržané. Zo strany hlavnej cesty je výhľad na kopu zakrytý novo navezenou zeminou a stavebným materiálom, ktorý je však pred hniezdnou kolóniou v dostatočnej vzdialenosti a nijak neohrozuje priebeh hniezdenia. To bol pravdepodobne aj dôvod, prečo ľudia zaslali podnet na preverenie, keďže bez bližšieho preskúmania lokality to z cesty vyzerá, že hniezdny kopec je zasypaný," informovali ochranári.

Ako ďalej uviedli, kolónia brehulí v čase vykonania obhliadky bola už vyhniezdená a v blízkosti kolónie neboli zaznamenané lietajúce jedince tohto druhu vtáctva. Avšak, hniezda po brehuľách si už osvojilo iné vtáctvo ako miesto odpočinku. Ochranári pritom nevylučujú ani ich zahniezdenie. "To bol aj dôvod prečo sa v rámci princípu predbežnej opatrnosti dohodlo realizovať zásah do hniezdnej kopy až od 1.10., kedy s istotou nebude v norách žiadne aktívne hniezdo chráneného živočícha," uzavreli.

