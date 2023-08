Turecké lekárne lákajú Slovákov: Výhody a riziká nákupu liečiv za hranicami

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Beáta, ktorá Turecko navštevuje pravidelne, uviedla pre portál tvnoviny.sk konkrétne lieky, na ktorých sa v Turecku dajú ušetriť nemalé peniaze. „Napríklad taký, u nás často predávaný liek, Detralex 60 stojí okolo 15 eur. Ten istý liek od toho istého výrobcu stojí v Turecku do 4 eur. Fenistil gél na uštipnutie u nás okolo 8 eur, v Turecku 2 eurá a obsahuje viac účinnej látky, lepšie aj rýchlejšie zaberie." V tamojších lekárňach je jednoduchý aj prístup k liekom, ktoré sú u nás viazané na lekársky predpis alebo ich pre obsah niektorých zakázaných látok nedostanete vôbec.

Archívne VIDEO: Ľudia by sa mali naučiť vracať nepoužité lieky naspäť do lekárne

Ľudia by sa mali naučiť vracať nepoužité lieky naspäť do lekárne (Zdroj: TASR - Martina Kriková)

Nakupovanie liekov v zahraničí má aj riziká

Čo sa zdá byť výhodné na prvý pohľad, môže mať svoje skryté nástrahy. ŠÚKL upozorňuje, že aj keď je liek od rovnakého výrobcu, môže mať odlišné zloženie alebo menej aktívnych zložiek. „Na lieky dostupné na trhu EÚ sú na účel zabezpečenia kvality, bezpečnosti a účinnosti kladené vysoké požiadavky na kvalitu vstupných surovín, ale aj na výrobné miesta,“ hovorí Matiášová zo ŠÚKL.

Šedá zóna v zákone

Mnohí Slováci sa však môžu dostať do problémov pri návrate na Slovensko. Hoci cestujúci môžu vo svojej batožine prenášať lieky, obrovské množstvo alebo lieky, ktoré sú na Slovensku viazané na predpis, môžu vytvoriť komplikácie. Zatiaľ čo dovoz liekov na Slovensko z tretích krajín je vo všeobecnosti zakázaný, prevoz v kufri lietadla spadá do takzvanej „šedej zóny v zákone“.

To znamená, že hoci v rámci zásielok je situácia jasná a lieky nie je možné dovážať bez povolenia, pri cestovnom styku to nie je tak jednoznačné. „Avšak pri takzvanom cestovnom styku, teda keď si nesiete tovar v batožine, takéto veci bežní ľudia vôbec nepreclievajú a colníci to málokedy riešia,“ vysvetľuje Matiášová.