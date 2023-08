Polícia obvinila muža (47), ktorý týral svoju družku niekoľko rokov: Bil ju do hlavy a upodozrieval z nevery

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Obvinený mal takmer päť rokov spôsobovať fyzické a psychické utrpenie svojej partnerke. Muž družku bil do hlavy, vykrúcal jej zápästie, šklbal vlasmi a kopal ju do hrude a do kolien. Žene vulgárne nadával, urážal ju, ponižoval a upodozrieval z nevery.

PO NIEKOĽKOROČNOM UTRPENÍ MUŽA UDALA ➡Kriminálna polícia v Novom Meste nad Váhom vyšetruje prípad, kde páchateľ mal... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Wednesday, August 9, 2023

"Jeho agresívne správanie vyvrcholilo tým, že družku v nočných hodinách zhodil na zem a ťahal ju z obývačky do spálne, pričom jej roztrhol tričko. Udieral ju päsťou a spôsobil jej mnohopočetné hematómy po celom tele a tržné rany na hlave. Zranenia ženy si vyžiadali lekárske ošetrenie," uviedla hovorkyňa.

Muža policajti zadržali a umiestnili v cele policajného zaistenia. Sudca rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.