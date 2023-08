Proces s bývalým šéfom kontrarozviedky SIS Ľubomírom Arpášom opäť museli odročiť

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák )

Dôvodom je to, že spoluobžalovanému advokátovi Františkovi Polákovi odmietla pošta vydať úradnú zásielku zo súdu, keďže bol na nej uvedený zlý dátum narodenia. "Nebolo mu riadne doručené predvolanie, nebol upovedomený o konaní hlavného pojednávania, nedal ani súhlas na konanie v neprítomnosti, hoci v minulosti tak urobil. Neboli splnené zákonné podmienky na vykonanie pojednávania," konštatoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa. Obžalovaným navrhoval tresty odňatia slobody v rozmedzí 20 až 22 rokov, najvyšší pre exšéfa kontrarozviedky SIS.

"Mám za to, že chyba sa stala na strane súdu pri doručovaní. Nedošlo k žiadnym prieťahom na strane obhajcov ani obžalovaných," zdôraznil Ondrej Urban, obhajca Ľubomíra Arpáša. Ten dostal v júli od súdu pokutu 1500 eur, voči ktorej podal asi 11-stranovú sťažnosť. "Rozhodnutie považujem za nezákonné. Neurobil som žiadnu obštrukciu, vopred som sa ospravedlnil. Stačilo napísať email alebo zavolať do kancelárie a poslal by som iného substitučného advokáta," reagoval Urban.

Jeho klient čelí obžalobe z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu podplácania. Obvinili ho v rámci policajnej akcie Babylon. Okrem neho prokurátor obžaloval aj Františka Poláka a Ľubomíra T. Pred súdom vinu popreli. V roku 2017 mali vydierať majiteľa spoločnosti Podtatranská hydina Pavla Konkoľa. Toho obvinili v inej daňovej trestnej činnosti. Od podnikateľa žiadali úplatky výmenou za to, že polícia nebude vyšetrovať podozrenia v jeho firmách. Poškodená strana si v rámci konania uplatňuje náhradu škody vo výške 1.750.000 eur.

Proces sa začal v auguste 2021. Vlani v novembri ho senát ŠTS odročil na neurčito, keďže spis išiel pre námietku na Najvyšší súd SR. Hlavné pojednávanie pokračovalo až v júli tohto roka, keď ho tiež museli odročiť.