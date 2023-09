Najvyšší súd by mal v stredu rozhodovať o sťažnosti proti nevzatiu Františka Poláka do väzby

Prokurátor navrhuje vzatie obvineného advokáta Františka Poláka do väzby (Zdroj: FOTO TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Najvyšší súd (NS) SR by mal v stredu (6. 9.) rozhodovať o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti nevzatiu obvineného advokáta Františka Poláka do väzby. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.