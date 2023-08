Mladí rebeli z fotobanky? Uhríkova Republika si uľahčila prácu: Ozval sa aj otec dievčiny z billboardu

(Zdroj: TASR, FB/Tomáš Valášek)

"Mladí rebeli volia republiku" či "Nebuď progresívna ovca" stojí na jednom z billboardov, ktorými hnutie Republika cieli najmä na mladých ľudí. Na fotografii je aj dievčina, ktorá drží slovenskú vlajku. Na to by nebolo nič zvláštne, no ako upozornil na sociálnej sieti poslanec Tomáš Valášek, fotografia nepochádza od skutočných "mladých rebelov", ale z fotobanky. To znamená, že ktokoľvek, kto za ňu zaplatí, ju môže použiť. Dievčina je takto nafotená aj s inými vlajkami.

"Keď sa chválite mladými...ale neviete si nájsť jedného na plagát. Ale zas niet sa čomu čudovať. Presne takto vyzerá celé "vlastenectvo" hnutia Republika. Namiesto skutočnej práce v prospech mladých Sloveniek a Slovákov len lacné gestá, ešte aj to fejkové," napísal Valášek.

Ozval sa aj autor fotografie

Pod Valáškovým statusom sa rozbehla búrlivá diskusia. Niektorí počin uhríkovcov považujú za výsmech či faux pas, iní na tom nevidia nič zlé. S týmto názorom sa v podstate stotožnil aj autor fotografie Marian Vejčík. Ten, ako sám priznal, je zároveň aj otcom dievčiny s vlajkou.

"A pre toto ja politiku nesledujem, že sa ľudia hádaju, kôli nezmyselnostiam. Vždy bola fotka predmetom článku, reklamy alebo nejakej propagácie. Tak, aby som ukľudnil horúce hlavy, tá sympatická slečna je moja dcéra a pochádza z Liptova a fotky boli fotené v Liptovskom Mikuláši na námestí. Netusím kto propaguje moje fotky, rozhodne dakujem, že si ich kúpil a podporil moju prácu," napíšal Vejčík.