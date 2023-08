Túto základnú vec určite neviete! Tieto potraviny by ste NIKDY nemali skladovať v chladničke

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Keď prídete domov z obchodu, tak prvá cesta vedie do chladničky. Automaticky do nej ukladáte väčšinu nákupu bez premýšľania. Čo ak vám povieme, že ste to doteraz robili úplne zle? Niektoré veci nesmú ísť NIKDY do chladničky.

Ukladanie väčšiny nákupu a potravín nielenže znižuje výkonnosť a efektivitu vašej chladničky, ale aj vy zabúdate na potraviny, ktoré tam máte uložené. Zbytočné prepĺňanie a hromadenie jedla prispieva k niekoľkým kilogramom jedlu, ktoré slovenská domácnosť vyhodí. Takmer 500 kilogramov odpadu vyprodukuje na Slovensku jeden obyvateľ! Šetrite potravinami a rozmýšľajte, čo je zbytočnosť a čo skutočne potrebujete.

Prvým krokom bude vytriedenie chladničky. Možno aj vy v nej skrývate poklady, ktoré sú už dávno po záruke a zakaždým ste ich zahádzali iba ďalšími novými potravinami. Verte alebo nie, niektoré potraviny, ktoré bežne ľudia vkladajú do chladničky, je lepšie skladovať pri izbovej teplote. Tieto potraviny do chladničky určite nepatria:

Chlieb

Chlieb a pečivo by ste nikdy v chladničke skladovať nemali. Molekuly škrobu v chlebe pri nízky teplotách veľmi rýchlo rekryštalizujú, čo spôsobuje, že chlieb pri chladení oveľa rýchlejšie zatuhne. Bochníky chlebu by sa mali uchovávať vo vzduchotesnom plastovom vrecku pri izbovej teplote. Ešte lepšie je skladovať ho v kompostovateľnej potravinovej fólie alebo obalu z včelieho vosku.

Banány

Banány potrebujú izbovú teplotu z dvoch dôvodov: teplé teploty pomáhajú ovociu dozrieť. Platí to najmä v tom prípade, že ste kúpili ešte zelené kúsky. Taktiež dostatočné svetlo a vzduch spomaľujú ich rozklad.

Cibuľa

Možno si myslíte, že keďže patrí cibuľa do skupiny zeleniny, tak patrí aj do vašej chladničky. V skutočnosti by jej bolo lepšie v suchých, vetraných priestoroch – navyše, ak ich držíte ďalej od iných potravín, zabránite tak šíreniu silného zápachu. Uistite sa, že ich skladujete aj na tmavom mieste, inak vyklíči. Za zmienku tiež stojí, že ak použijete iba polovičku cibule, zvyšok môžete zmraziť.

Avokádo

Každý milovník avokáda vie, že udržať ho v super stave je boj. Medzi super stavom a začiernením je len veľmi krátka doba. Uchovávanie v chladničke slúži k tomu, že dozrievacie okno sa spomalí a avokáda vydržia dlhšie svieže. Predtým, ako ich rozkrojíte, skladujte ich pri jablkách alebo banáne, napomôžu dozrievaniu. Po otvorení avokáda ich odporúčame skladovať v chladničke.

Paradajky

Chuť čerstvo odtrhnutých paradajok priamo zo záhrady je nezabudnuteľná. Keď porovnáte chuť paradajok vytiahnutých z chladničky a paradajok, ktoré boli skladované pri izbovej teplote, určite budete cítiť rozdiel. Áno, chutia lepšie tie, ktoré boli uchované mimo chladničky.

Káva

Či už ste si pripravovali kávu zo zrnkovej formy alebo vopred namletú, nikdy by sa nemala skladovať v chladničke. Takto skladovaná káva ľahko absorbuje pachy iných potravín. Namiesto toho ju skladujte vo vzduchotesnej nádobe.

Vajcia

Nekúpite ich z chladničky a aj tak ich tam umiestnite ihneď po príchode domov. Veľké množstvo ľudí robí túto chybu. Skladovanie vajec pri izbovej teplote je úplne bezpečné, pokiaľ nie je príliš vysoká. Ideálne, ak bude v rozmedzí od 17 – 20 stupňov Celzia. Ak sa ich chystáte uvariť alebo použiť ako suroviny pri pečení, používajte vajcia izbovej teploty, dosiahnete lepšie výsledky!

Melón

V obchode s potravinami nájdete melón a jeho všetky druhy uložené iba tak, pretože nepotrebujú byť skladované v studenom prostredí. Pre melón je najlepšie miesto na kuchynskej linke alebo v komore. Avšak, po rozkrojení ho môžete uskladniť do chladničky.

Zemiaky

Zemiaky taktiež patria k takým druhom zeleniny, ktoré majú najradšej skladovanie pri izbovej teplote. Či už ide o zemiak alebo batát, uskladnenie v tmavom prostredí pri izbovej teplote je pre nich najlepšie. Nedávajte ich do blízkej vzdialenosti s inými potravinami. Plyny, ktoré uvoľňujú majú tendenciu urýchliť kazenie.

Takže, keď ste opäť o trošku múdrejší a dozvedeli ste sa, aké potraviny nepatria do chladničky, dbajte na to, aby práve tam neviedli prvé kroky po príchode z nákupu. Možno práve to, čo ste tam vložili, tam nepatrí.