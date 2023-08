Cesty opäť zaplavili predajcovia s plnými vedrami lesných plodov: Dlhodobý problém! Úradníci sú bezradní

null (Zdroj: Topky.sk )

PODBREZOVÁ - S letom vyšli do ulíc, teda najmä do lesov Slováci, ktorí majú jasný úmysel - nazbierať do čo najviac lesných plodov, ktoré potom predávajú na sociálnej sieti alebo pri ceste za peniaze. Predavačov čučoriedok sme nedávno stretli aj my - na horskom priechode Čertovica ich tam bolo ako maku a každý mal vedrá plné šťavnatých bobúľ. Čo s tým?

Zber lesných plodov, či už malín, čučoriedok, ale aj húb, je mimoriadne obľúbená činnosť nejedného Slováka. Zvyčajne si nazbierame toho toľko, aby sme pokryli vlastnú spotrebu. Na tom nie je vôbec nič zlé, pokiaľ to však neprerastá do obludných rozmerov. Mnohí totiž chodia do lesov zbierať lesné plody s vidinou zisku. To, čo nazbierajú, následne predávajú popri ceste, alebo na sociálnych sieťach. Nedávno sme takéhoto konania boli svedkami pri ceste z Vysokých Tatier. Na cestu domov sme si vybrali "dolnú trasu" - teda cez horský priechod Čertovica, Banskú Bystricu a po R1 až domov. A práve na horskom priechode sme videli rovno troch "predavačov" pri ceste, ktorí motoristom núkali lesné plody.

VIDEO Zberači predávajú čučoriedky pri krajnici horského priechodu Čertovica: Plné vedrá a tri skupinky na krátkom úseku!

Išlo prevažne o ľudí rómskeho etnika. Tí predávali prevažne čučoriedky, ktorých je teraz hlavná sezóna. Doslova sme videli, ako pri aute s EČV okresu Rimavská Sobota stál muž, ku ktorému z lesa prichádzal ďalší - v ruke držal vedro plné čučoriedok. O pár metrov sme stretli ďalšieho muža - ten už pri ceste rovno motoristom núkal tieto sladké lesné plody. Stál na krajnici a vedro plné čučoriedok mal naklonené smerom k vodičom prechádzajúcim cez horský priechod. O pár metrov ďalej ten istý scenár. Zberačov čučoriedok, ktorí plody následne predávajú, sme však stretli aj na ceste do Vysokých Tatier, na rovnakom úseku.

Aj na sociálnej sieti

Nejde však o jediný problém. Na predaj čučoriedok sme narazili aj na sociálnej sieti. Istá žena predávala čučoriedky v jednej zo skupín, inzerát však pridala s početnými gramatickými chybami. Ako vysvetlila, čučoriedky, ktorých boli plné dve vedrá, zbierala pri obci Kolačkovo v okrese Stará Ľubovňa. Za liter plodov pýta 4 eurá.

S otázkami, ako mienia tento problém riešiť, sme sa obrátili na ministerstvo životného prostredia. To priznalo, že ide o dlhodobý problém, ktorý sa v národných parkoch a chránených územiach každoročne opakuje.

Dlhodobý problém

"Ministerstvo životného prostredia razí postoj, že prevencia je účinnejšia ako represia. Práve preto aj počas aktuálnej letnej turistickej sezóny upozorňuje na nelegálny zber lesných plodov, predovšetkým čučoriedok, malín, brusníc, jahôd či húb. V národných parkoch a ďalších chránených územiach, kde platí tretí a vyšší stupeň ochrany, je zber lesných plodov možný len na vyhradených miestach a pre vlastnú spotrebu. Rovnako je umožnený vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemkov, a to za podmienky, že táto činnosť je vykonaná na pozemkoch v ich vlastníctve, správe alebo nájme v týchto územiach. Národné parky spoločne s políciou pripravujú akcie proti nelegálnym zberačom lesných plodov, ktorí zber vykonávajú pre komerčné účely," informoval hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Ako dodal, na týchto územiach je návštevníkom povolený zber len na vyhradených miestach a pre vlastnú spotrebu. Tie sa nachádzajú napríklad v národných parkoch Slovenský raj, Slovenský kras, Veľká Fatra, ale tiež v prírodnej rezervácii Vydrica. Vlastníci, správcovia alebo nájomcovia nie sú obmedzovaní pri zbere lesných plodov na pozemkoch.

"Na dodržiavanie pravidiel dohliadajú predovšetkým zamestnanci správ národných parkov a strážcovia prírody. Zberačom na komerčné účely sa snažia v prvom rade dohovoriť, pokuty sú krajným riešením. V blokovom konaní im hrozí pokuta do 300 eur, ako aj odobratie nazbieraných lesných plodov a náradia. V správnom konaní môže byť za daný priestupok uložená pokuta až do 3 319, 39 eur a prepadnutie veci. Strážcovia prírody sú v terénne na dennej báze v NP Nízke Tatry, pravidelné akcie proti nelegálnym zberačom robia napríklad v Tatranskom národnom parku či v Slovenskom raji," dodal Ferenčák. Podľa envirorezortu enormný zber lesných plodov poškodzuje prírodu a vzácne ekosystémy národných parkov. Napríklad, jeden takýto zberač dokáže za použitia zberných pomôcok nazbierať desiatky litrov lesných plodov denne. My sme ich len na Čertovici videli troch, všetci mali plné vedrá. Avšak, enormný zber má viacero úskalí. Okrem morálneho aj ten environmentálny.

"Zberači tiež za sebou zanechávajú neraz množstvo odpadkov. Lesné plody majú pritom nasýtiť predovšetkým pôvodných obyvateľov lesa. Na lesné plody je odkázané veľké množstvo živočíchov, vrátane hlucháňa hôrneho, či medveďa hnedého. Nadmerným zberom lesných plodov prichádzajú živočíchy o prirodzenú potravu, častým dôsledkom je aj neželaná kolízia, či snaha zvierat zaobstarať si potravu v iných lokalitách. Samotným zberom neraz poškodzujú aj iné rastliny. Nezriedka sa pohybujú aj mimo turisticky značených chodníkov, čo neraz súvisí i s rizikom lesných požiarov," vysvetlil hovorca rezortu.

Obráťte sa na kompetentných

A čo robiť, ak takýchto predajcov-zberačov stretnete? Podľa envirorezortu ten, kto má podozrenie, že dochádza k porušovaniu pravidiel, sa môže obrátiť na príslušnú správu národného parku, chránenej krajinnej oblasti, políciu, alebo zelenú linku ministerstva na čísle 0800 144 440. Pohotovostnú linku s číslom 0911 485 280 má zriadený aj najstarší národný park na Slovensku – TANAP.

"Samostatným problémom je nelegálny obchod s nazbieranými lesnými plodmi v blízkosti ciest či miestnych komunikácií. Túto problematiku však legislatíva rezortu životného prostredia nerieši. Patrí totiž do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie," uzavrel Ferenčák.

A čo na to polícia?

Vo veci sme oslovili aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, kam uvedený úsek spadá. Podľa slov hovorkyne Márie Faltániovej polícia v Brezne disponuje takouto informáciou o nelegálnom zbere a následnom predaji lesných plodov, ku ktorej dochádza opakovane najmä v letnom období od júna do septembra v horských oblastiach.

"A práve preto policajné hliadky OR PZ Brezno sa pri výkone hliadkovej služby okrem plnenia iných úloh podľa zákona o PZ zameriavajú aj na uvedenú problematiku. Zber lesných plodov upravuje § 14 ods. 1 písm. h) Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého na území na ktorom platí tretí stupeň ochrany je zakázané zbierať rastliny a ich plody. Ak však páchatelia nie sú pristihnutí pri zbere priamo na mieste, kde je to zakázané, je problematické dokazovanie. Druhý stupeň ochrany upravuje § 13 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, avšak v tomto § znení nie je uvedené nič o zbere lesných plodov, teda žiaden zákaz, z čoho vyplýva, že zber v druhom stupni ochrany je povolený. Množstvo zbierania lesných plodov zákon neupravuje," napísala pre Topky.sk.

Ako ďalej uviedla, sankcie upravuje § 92 Zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Za neoprávnený zber rastlín vrátane ich plodov možno uložiť pokarhanie, pokutu do 3 319,39 eura a prepadnutie veci. Podľ Faltaniovej polícia v Brezne pravidelne monitoruje a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu - a to či už v lokalite Čertovica, tak aj na iných miestach napr. v blízkosti obce Telgárt. Pokiaľ policajti zistia, že dochádza k protiprávnemu konaniu, tak sú zo strany polície prijaté opatrenia na odstránenie tohto stavu. "Jednotlivé obvodné oddelenia pravidelne vykonávajú hliadkovú službu na prístupových cestách, kadiaľ prechádzajú zberači lesných plodov, avšak je problematické dokázať zberačovi, či plody nazbieral v druhom alebo treťom stupni ochrany," uviedla hovorkyňa polície.

A aké sú štatistiky? "OR PZ Brezno v súčasnom roku takýto prípad neriešilo, obdobne v minulom roku. Pravidelne však poskytuje potrebnú súčinnosť oprávneným orgánom, hlavne Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, správe Národného parku Nízke Tatry ktorí sú oprávnení prejednať uvedené priestupky. Pokiaľ sú občania svedkom takejto udalosti, môžu sa obrátiť na tiesňovú linku Policajného zboru číslo 158 alebo urobiť oznámenie na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru," uzavrela Faltániová.