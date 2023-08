Počasie opäť udrie v plnej sile! Meteorológovia vydali výstrahy: Na týchto miestach očakávajte búrky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výstraha je vydaná pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský kraj, tiež pre väčšinu Žilinského kraja. Tiež pre okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec.

archívne video Intenzívne zrážky v Bratislave

Intenzívne zrážky v Bratislave. (Zdroj: Tip čiateľa)

Výstrahy by mali začať platiť vo štvrtok od 21.00 h. V prípade dotknutých okresov v Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji sú vydané v piatok do 12.00 h, v prípade Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja v piatok do 18.00 h.

(Zdroj: shmu.sk)

SHMÚ v týchto oblastiach upozorňuje na malú pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou spravidla od 20 do 40 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.