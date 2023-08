Mikulcova letka za 13 miliónov stojí v hangári: Zákaz používania! Ministerstvo vyhlásilo miliónovú súťaž, o čo ide?

Ilustračné foto (Zdroj: Slovak Training Academy)

Celé sa to začalo ešte v júli minulého roka, kedy vláda na svojom rokovaní schválila nákup vrtuľníkov pre ministerstvo vnútra. Podľa dokumentu chceli vymeniť starší typ letiek za dva novšie. Rezort v tom čase disponoval dvomi ruskými Mi-171 a jedným Bell 429, no práve ruské stroje sa rezort rozhodol vymeniť. Svoje plány argumentovali ruskou inváziou na Ukrajinu z konca februára tohto roku a uvalenými sankciami na krajinu a prezidenta Vladimira Putina, pričom by tieto udalosti podľa rezortu mohli ohroziť garanciu zachovania letovej spôsobilosti dostupných vrtuľníkov. Preto podľa slov ministerstva bolo potrebné okamžite zabezpečiť ich náhradu. Nešli však tradičným postupom, a teda verejným obstarávaním, ale priamou zákazkou dvoch jazdených talianskych vrtuľníkov AW189 a AW139. Tú obhajovali práve situáciou na Ukrajine a potrebou rýchleho zabezpečenia nových strojov. Letecký útvar ministerstva preto urobil rešerš ponuky na trhu a vyhodnotil najlepšiu ponuku s ohľadom na dobu dodania, ponúkanú cenu a výkonnostných charakteristík.

MV SR má nahradiť dva ruské vrtuľníky, cenu odhaduje na 25 miliónov eur, o finálnom návrh má ešte vláda rokovať (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Päť miliónov na štyri roky

Tento postup sa však nepáčil neúspešnej firme Bell Textron, ktorá namiesto dvoch vrtuľníkov ponúkala za rovnakú cenu tri stroje, a postup namietala na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten rozhodol v jej prospech a Mikulec preto nákup nemohol dokončiť. Rada úradu si totiž myslí, že ministerstvo priamou zákazkou porušilo zákon, a to aj napriek tomu, že nákup odsúhlasila vláda. Mikulec sa však odbiť nedal a tesne pred tým, ako parlament vyslovil vtedajšej vláde Eduarda Hegera nedôveru, zadal priamu zákazku opäť a letku Leonardo AW 189 kúpil za 13 miliónov eur. V tejto cene je aj vybavenie a výcvik pre pilotov.

Okamžitý nákup minimálne jedného vrtuľníka označilo za nevyhnutný pre zachovanie schopnosti plnenia úloh Leteckého útvaru MV SR. Aj tento nákup však firma Bell Textron napadla a celú vec podala na Okresný súd Malacky. Po vydaní predbežného opatrenia má rezort predbežne zakázané stroj používať. Stroj tak v súčasnosti stojí v hangáre a nemôže sa používať. Napriek tomu nás stojí obrovské peniaze. Dôvodom je verejné obstarávanie, ktoré koncom mája vypísal rezort na portáli ÚVO. Ministerstvo totiž hľadá spoločnosť, ktorá by zabezpečovala údržbu uzemneného vrtuľníka Leonardo AW189. Celková vyhlásená suma je päť miliónov eur na štyri roky.

Ministerstvo podľa dokumentu zverejneného na internete počíta s tým, že letky napokon budú lietať. Z dokumentov vyplýva, že stroje by mali lietať v priemere 300 hodín za rok, najmenej 20 hodín do mesiaca. Rovnako je v obstarávaní uvedené, že víťazná firma bude zabezpečovať nepretržitú traťovú údržbu letky 24 hodín sedem dní v týždni. Inými slovami - ide o údržbu mimo hangára. Súčasťou údržby budú ako pravidelné technické prehliadky, tak aj odstraňovanie porúch a dodávanie príslušných komponentov na stroje. Podľa zadania verejného obstarávania by miesto výkonu údržby malo byť bratislavské Letisko M. R. Štefánika, kde má ministerstvo svoj hangár. Zo stránky je zrejmé, že uchádzači mohli podávať ponuky do 28. júna, v súčasnosti by malo prebiehať ich vyhodnotenie. „Údržba vrtuľníka Leonardo AW189" zatiaľ nebolo ukončené a nebol vybraný úspešný uchádzač," informoval ohovrca rezortu vnútra Martin Neumann.

Aktuálne však nákup vrtuľníka rieši polícia. Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala v súvislosti s nákupom vrtuľníka na Ministerstve vnútra (MV) SR trestné stíhanie pre zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Potvrdilo to oddelenie komunikácie Prezídia Policajného zboru. "Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe prebiehajú úkony trestného konania smerujúce k zadokumentovaniu, prevereniu a objasneniu veci, nie je možné nateraz poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania," skonštatovala polícia koncom mája tohto roka.