Predvolebný ŠKANDÁL, aký tu ešte nebol: Bývalá Dzurindova sexi poslankyňa zúri, za túto stranu už nekandidujem!

Líderka kandidátky netuší, čo robí na prvom mieste. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/SOS, archív Z.P.)

BRATISLAVA - Je síce ešte niekoľko týždňov do volieb, no jedna vec je istá - kandidátky politických subjektov sú uzavreté a ich počet stanovený. Aj tak sa ale v týchto dňoch objavil jeden nevídaný a mimoriadny predvolebný škandál. Ide o subjekt s číslom 4 - Spoločne občania Slovenska (SOS). Jej kandidátka o počte 148 ľudí je naplnená tajomstvom a šokujúcim prekvapením. Viacerí ľudia netušia, čo na nej ešte stále robia, dokonca vrátane volebnej líderky, ktorá odišla!

archívne video

Ivan Šimko sa vyjadril k údajnej manipulácii volieb (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prekvapenie nastalo, keď sa nám do redakcie po uverejnení všetkých kandidátnych listín ozvala advokátka Zuzana Kundrlíková Plháková, ktorá podľa oficiálneho výpisu ministerstva vnútra kandiduje za SOS, a to rovno na prvom mieste. Ide o právničku a bývalú poslankyňu z čias vlád SDKÚ, ktorá bola na kandidátke tohto subjektu a z toho, že je ešte stále na nej, bola nepríjemne prekvapená.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Z listiny ju stále neodstránili, Plháková zúri

"Nekandidujem za stranu SOS pod poradovým čislom 1, žiadam, aby ste ma bezodkladne odstránili zo zoznamu kandidátov strany Spoločne občania Slovenska," reagovala na vypis z kandidátnej listiny SOS Plháková, pričom ten sme priamo prebrali z webu ministerstva vnútra. Plháková toto svoje tvrdenie doložila aj listinou pre štátnu volebnú komisiu, kde sa 24. júla vzdala kandidatúry. Kandidátne listiny sa však pevne uzatvárali už 2. júla 2023.

(Zdroj: archív Z.P.)

Plháková v tom vraj nie je sama

Situácia sa dostala do takej vývrtky, že Plháková kontaktovala mailom priamo vedenie strany, kde okrem seba dokonca spomína ďalších ľudí, ktorí sa na kandidátku hlásili, no už sa jej vzdali, avšak stále ich evidujú ako kandidátov hnutia pod vyžrebovaným poradovým číslom 4.

Plháková pomenúva ešte ďalších ľudí, ktorí na kandidátke vraj už nemajú čo robiť. Tento dôkaz podložila zas jednostrannou komunikáciou ďalšieho, dnes už bývalého kandidáta a svojho manžela Miroslava Kondrlíka, s vedením strany. Ten je na kandidátke na piatom mieste, no spomína aj ďalších ľudí ako napríklad 12. kandidáta Ľuboša Kabáta či Janette Drapákovú Hubovú na mieste č. 17.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Týchto osôb môže byť ešte viac, no nateraz nie je počet takýchto kandidátov jasný. Podľa Plhákovej navyše štatutár strany Tibor Hanuliak na jej výzvy nereaguje a už niekoľko týždňov nedvíha ani telefón.

(Zdroj: MV SR)

Ministerstvo vnútra tvrdí, že zapisovateľka nie je oprávnená kontrolovať pravosť podpisov

Keďže ide o mimoriadnu situáciu len necelé dva mesiace pred voľbami, kontaktovali sme ministerstvo vnútra, aby sa k nej vyjadrilo. To momentálne spadá pod kompetencie premiéra Ľudovíta Ódora. "Preskúmavanie kandidátnych listín spočíva v tom, či kandidáti na kandidátnej listine spĺňajú zákonom predpísané kritériá kladené na kandidátov do Národnej rady Slovenskej republiky, či sú ku kandidátnej listine priložené všetky zákonom ustanovené prílohy, v tomto prípade je relevantnou prílohou vyhlásenia kandidátov o tom, že súhlasia so svojou kandidatúrou opatrené vlastnoručným podpisom," reagoval riaditeľ tlačového odboru MV SR Matej Neumann.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zapisovateľka štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa jeho stanoviska nie je oprávnená skúmať pravosť podpisov na vyhlásení. "V prípade, že kandidát na kandidátnej listine je presvedčený, že vyhlásenie kandidáta vlastnoručne nepodpísal, má právo sa kandidatúry vzdať a zároveň má právo v občianskoprávnom konaní sa domáhať ochrany svojich práv," dodal.

Štatutár strany tvrdí, že Plháková chce len pozornosť

Stranu Spoločne občania Slovenska sme oslovili s prosbou o reakciu, a rovnako tak sme oslovili aj štatutára strany SOS Tibora Hanuliaka. Ten sa nami, na rozdiel od Plhákovej, na túto tému rozprával. "Netuším, prečo sa pani Plháková rohodla ísť touto cestou medializácie. My máme v strane presne určený predvolebný program, ktorý jednoducho po nejakom čase odmietla akceptovať a my ho nemienime meniť. Ako líderka kandidátky si však myslela, že ho meniť môže, čo je nemysliteľné, keďže máme na to nejaké stanovené orgány," vysvetlil postup Plhákovej Hanuliak, ktorý sa rozhodol po jej kritike prehovoriť.

"Pani Plháková predsa ako právnička a advokátka musí vedieť, že keď je raz kandidátna listina odovzdaná a schválená na rezorte vnútra, nemôže sa ňou manipulovať a ani ju inak meniť. Na to majú predsa na ministerstve presne stanovené pravidlá a termíny," dodal ešte na margo Plhákovej kritiky štatutár strany Hanuliak s tým, že Plháková a ďalší spomínaní odídenci už vo voľbách na kandidátnej listine SOS ostanú. Ich krúžkovanie je však podľa jeho slov síce možné, no zbytočné, keďže sa už v strane neangažujú.