Respondenti v tom majú jasno: Fico a Pellegrini sú top premiéri do zlého počasia, prevalcovanie v PRIESKUME

Pellegrini a Fico sa umiestnili v popredí. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zamýšľali ste sa už nad tým, kto by bol v prípade vrcholiacej krízy najlepším súčasným lídrom krajiny? Práve na tento aspekt sa zameral najnovší prieskum, ktorý postavil do popredia dvoch mužov slovenskej politiky. Určite ich poznáte. Je to Robert Fico a Peter Pellegrini.