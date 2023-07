Šutaj-Eštok z Hlasu hromží: Postupy Lipšica sú neprijateľné na Úrade Špeciálnej prokuratúry je niečo skazené!

Matúš Šutaj-Eštok a Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Matúš Šutaj-Eštok na Facebooku kritizuje Úrad Špeciálnej prokuratúry, nezdajú sa mu jeho postupy. „Štandardne by mal trestný systém na Slovensku fungovať tak, že prípravné konanie prebehne zákonne a podaním obžaloby sa vec dostáva z prípravného konania na hlavné pojednávanie na súde,“ uvádza.

„V tých najvážnejších, tzv. profilových kauzách vyšetrovatelia NAKA a Lipšicovi prokurátori porušujú práva obvinených. Aj napriek tomu, že obvinení sa domáhajú ochrany svojich práv cez § 363, prokurátori urýchlene podávajú obžaloby len preto, aby sa vec dostala na Špecializovaný trestný súd do volieb.“ Spomína príklady ako Pčolinský, Kaliňák, Para či Výboh, kedy sú odmietol obžalobu pre vážny zásah do práv obhajoby a vec vrátil prokurátorovi späť. Tvrdí, že Úrad Špeciálnej prokuratúry nefunguje tak, ako by mal a zastáva sa generálneho prokuratúra Maroša Žilinku.