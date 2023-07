VIDEO Vodiči aj policajti iba vyvaľovali oči: Žena si to na bicykli strihla po D1! Spokojne prešla niekoľko kilometrov

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

PIEŠŤANY – Išla si, ako keby sa nič nedialo a bola to tá najnormálnejšia vec na svete. Vodičom na diaľnici D1 v smere od Piešťan na Hornú Stredu sa vo štvrtok naskytol nevídaný pohľad. Po krajnici sa presúvala na bicykli žena, ktorá pôsobila, ako by ju to, že ide po diaľnici, vôbec neznepokojovalo.