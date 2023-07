Ľudia v strachu! Úrokové sadzby narástli niekoľkonásobne: Prídu o strechu nad hlavou? TOTO im môže pomôcť

Slováci si hypotéky už nemôžu dovoliť. (Zdroj: Getty Images/PeopleImages)

Na Slovensku chceme bývať vo vlastnom. Podľa oficiálnych štatistík až 92 percent Slovákov vlastní nehnuteľnosť. Slovensko sa tak ocitlo na druhom mieste v európskom rebríčku. Predbehli nás len Rumuni, kde nehnuteľnosť vlastní až 96 percent ľudí.

Mnohí z nás si však na svoje vysnívané bývanie museli zobrať hypotéku. V roku 2020 sa úrokové sadzby pohybovali pod úrovňou jedného percenta. O rok neskôr už bola úroková sadzba okolo 1,8 percenta a dnes je to okolo 4 percent. Nárast spôsobila pandémia koronavírusu, vojna na Ukrajine a obrovská inflácia.

Podľa dostupných informácií by v roku 2024 mala končiť viazanosť výhodného úroku až 30 percentám hypoték, čo spôsobí navýšenie mesačnej splátky o desiatky a v niektorých prípadoch až o stovky eur. V roku 2025 čaká zmeny až 40 percent hypoték.





Prídu Slováci o strechu nad hlavou?



Výška úrokovej sadzby sa viac ako zdvojnásobila, no priemerná mzda sa zvýšila len minimálne. Mnohí Slováci, ktorí sa v minulosti rozhodli vziať si hypotéku na svoju vlastnú nehnuteľnosť, tak môžu mať obrovské problémy so splácaním hypotéky a prísť tak o strechu nad hlavou.

Hnutie Sme rodina prichádza s riešením, ako Slovákom pomôcť, aby zo dňa na deň neprišli o svoj domov. „Bez strechy nad hlavou nemáte nič. Nemôžeme dopustiť, aby niekto prišiel o svoje bývanie len preto, lebo ich rodinný rozpočet neunesie často až štvornásobné zvýšenie hypotekárnej splátky. Máme riešenie, ako tomu zamedziť. Chceme vytvoriť Bytovú agentúru, ktorá v prípade finančných problémov odkúpi byt od dlžníka a zaradí ho do Fondu štátom regulovaného nájomného bývania. Rodina tak bude môcť ďalej bývať v tom istom byte a bude platiť štátom regulované nájomné. Toto nájomné bude nižšie ako aktuálna splátka hypotéky, ktorú domácnosť nedokázala platiť,” navrhuje hnutie Sme rodina.

Rodiny by tak aj naďalej mohli fungovať vo svojich domovoch bez toho, aby sa dostali do finančných ťažkostí. Dom by si pritom po čase mohli odkúpiť naspäť. „Keď sa rodina dostane z finančných problémov, môže si uplatniť predkupné právo a odkúpiť svoj byt späť. Alebo bude môcť bývať v tom istom byte za regulované nájomné natrvalo, ak sa to rodine bude zdať výhodnejšie,” vysvetľujú zástupcovia Sme rodina.





Strecha nad hlavou aj pre nové rodiny

Strach o strechu nad hlavou nemusia mať ani nové začínajúce rodiny, ktoré sa kúpy nehnuteľnosti za súčasných podmienok obávajú. Sme rodina pripomína, že slovenská vláda podpísala už prvé dve investičné zmluvy so súkromnými investormi, vďaka čomu sa prvé byty začnú stavať už v tomto roku. Dokopy má vzniknúť až 9 000 bytov v celkovej hodnote 1,5 miliardy eur. Nájomné v týchto bytoch bude regulované a o 30 percent lacnejšie ako splátka hypotéky na rovnaký byt.

V rámci projektu Istota strechy nad hlavou chce hnutie Sme rodina taktiež umožniť mestám a obciam, aby získali dispozičné práva k novým bytom, ktoré budú môcť využívať v prospech vlastných obyvateľov. Ďalej plánujú presadiť zvýšenie štátnej prémie, ktorá bude ľudí motivovať k sporeniu na bývanie, aby mali mladé rodiny nasporené dostatočné vlastné zdroje na poskytnutie hypotéky. Domácnostiam ohrozeným chudobou projekt zase umožní čerpať príspevok na bývanie. Rozšíri sa tak okruh jeho poberateľov aj mimo domácnosti v hmotnej núdzi. „Týmito opatreniami dosiahneme, aby mala garanciu strechy nad hlavou každá slovenská rodina bez ohľadu na svoj sociálny status,” tvrdí Sme rodina.

