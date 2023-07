Majiteľ obchodného reťazca Pepco ide do krachu! Sú ohrozené aj predajne na Slovensku?

(Zdroj: Profimedia)

Podľa nemeckého portálu Ariva sa akcie spoločnosti Steinhoff rekordne prepadli a cena cenných papierov spoločnosti na burze sa prepadla na úroveň 0 centov. Spoločnosť je mimo iného aj väčšinovým vlastníkom sieti predajní Pepco, pričom drží až 72% všetkých akcií.

Milovníci lacných nákupov môžu pokojne spávať

Prepad akcií spoločnosti Steinhoff, ktorý je predzvesťou blížiaceho sa krachu by nemal výrazne ovplyvniť chod dcérskych spoločností, medzi ktoré spadá aj sieť obľúbených a lacných predajní. Analytik poľskej spoločnosti Conotoxia Ltd. Grzegorz Dróżdż sa pre poľský portál Money.pl vyjadril, že aj keby sa spoločnosť Steinhoff dostala do bankrotu, nemalo by to mať priamy vplyv na operácie a hodnotu akcií spoločnosti Pepco.

„V prípade zániku materskej spoločnosti zostáva činnosť prevádzkovo samostatných spoločností spravidla nedotknutá. V niektorých situáciách môžu byť dcérske spoločnosti prevedené na inú spoločnosť v dôsledku spájania sa alebo akvizície, čo im umožní pokračovať v činnosti pod vlastným menom,“ vysvetľuje expert.

V budúcnosti sa očakáva, že firma Pepco bude aj naďalej prosperovať. V aktuálnom roku je firma na dobrej ceste k otvoreniu až 550 nových predajní.