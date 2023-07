Slovenskí politici sa postavili proti Orbánovi: Viktor, toto si prehnal! Čo na to politológovia?

Viktor Orbán sa vyjadril v duchu "odtrhnutého územia", no vzápätí prišla ostrá reakcia našich politikov. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, SITA/AP Photo/Laszlo Balogh, Facebook/Andrej Danko)

Ódor na summite EÚ vyvrátil Orbánove tvrdenia o bankrote Európskej únie

Maďarský premiér Orbán cez víkend na letnej univerzite Maďarov v Rumunsku kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, ktorá napriek tomu, že tvorí zhruba desať percent obyvateľstva, nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. "Milí Maďari z Felvidéku, je to dosť absurdná situácia. Žije tam (na Slovensku) pol milióna Maďarov. Nemôžeme povedať, že kvôli Slovákom sa nedokážeme zmobilizovať, aj keď iste aj oni robia rôzne špekulácie. To však je už súčasťou života," povedal. Situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v "odtrhnutých častiach krajiny". Táto pasáž prejavu postavila "zo stoličky" viacerých slovenských politikov naprieč našim spektrom.

Fico výrok razantne odmieta

Prvý bol viacnásobný premiér a šéf Smeru-SSD Robert Fico, ktorý odkázal, že odmieta výroky o odtrhnutom území. "Maďarského premiéra Viktora Orbána rešpektujem ako suverénneho politika tvrdo obhajujúceho národné záujmy Maďarska. Máme rovnaké názory na význam V-4, na životnú dôležitosť práva veta v EÚ, či na vojnu na Ukrajine," uznal Fico, no vzápätí prešiel do kritiky.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ani tak však nemôžem súhlasiť s tým, aby označoval Slovensko ako „odtrhnuté územie“. To je to isté, ako keby som takto hovoril o Podkarpatskej Rusi. Československo bolo v roku 1918 rovnakým nástupníckym štátom po rozpade Rakúsko-Uhorska ako Maďarsko," povedal Fico na margo Orbánových výrokov.

Orbán to prehnal, myslí si Danko

Orbán to svojimi vyjadreniami "o odtrhnutom Slovensku" prehnal. Uviedol to predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. "Verím, že to boli slová v emóciách. Hoci tak skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať," podotkol v reakčnom videu, ktoré Danko nahral.

"Som presvedčený, že by Slovensko malo robiť reformy ako Maďarsko, ale hranice sú pre nás sväté a nemenné," povedal Danko. Dodal, že Slovensko nesmie zabudnúť na obdobie maďarizácie či mnohé obete, ktoré bojovali za zvrchovanosť a suverenitu Slovenska. "Máme Slovenskú republiku a okolie do nás kope, pretože máme slabú vládu," skonštatoval.

Toto je neprijateľné, nahneval sa aj Sulík

Aj podľa predsedu SASKY Richarda Sulíka je neprijateľné, aby Orbán akýmkoľvek spôsobom spochybňoval suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky. "Je neprijateľné spochybňovať právo na existenciu svojmu susedovi. Nepatrí to do úst slušného politika v 21. storočí. Je neprijateľné, aby politici takouto rétorikou vnášali nenávisť do vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi. Je neprijateľné, aby takto ničili dobré susedské vzťahy," skritizoval Orbána Sulík v statuse.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Slová Viktora Orbána sú podľa neho ešte vážnejšie, keďže Rusko už druhý rok vedie vojnu na Ukrajine. "Orbánov výrok totiž znie ako odkaz Slovákom, že odtrhnuté územie si môžu Maďari kedykoľvek zobrať, a to dokonca s dodatkom, že Viktor Orbán je priateľom Vladimíra Putina. Ekonomika Maďarska je na tom dlhodobo zle. Inflácia vysoko nad okolitými krajinami a nepomohli teda ani tie populistické kroky, ktorými Orbánova vláda chcela infláciu riešiť. Asi to bolo treba zakryť, tak označil vo svojom verejnom vystúpení Slovensko za "odtrhnuté územie". Treba sa postaviť rázne proti," okomentoval Sulík.

Orbán sa s Ficom vzájomne potrebujú, reagoval šéf PS, ktorý nedôveruje kritike šéfa Smeru

Fico a Orbán sa podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku veľmi potrebujú. "Rozprávať o Slovensku ako o "odtrhnutom území", ako spravil Orbán, je neprípustné. Zahráva sa s ohňom nacionalizmu a revizionizmu, ktorý v Európe už napáchal toľko tragédií. Naša diplomacia sa proti tomu správne ohradila. Orbán si však takéto provokácie môže dovoliť aj vďaka tomu, že antisystémoví politici po celej Európe mu nadbiehajú ako svojmu šampiónovi," myslí si Šimečka.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šimečka zároveň nedôveruje kritike Roberta Fica, ktorý sa tiež voči Orbánovi vyjadril. "Tak ako dnes, keď Orbána pro forma za škandalózny výrok kritizuje, ale v skutočnosti len preto, aby kopal do úradníckej vlády a demokratických politikov na Slovensku. Aj o tomto budú septembrové voľby. Či v Európe získajú prevahu politici ako Fico a Orbán, alebo ľudia s čistým štítom, ktorým ide o demokratickú budúcnosť nášho kontinentu," doplnil Šimečka.

Situácia zašla až tak ďaleko, že sa ku kritikom Orbána pridal aj predseda Republiky Milan Uhrík.

(Zdroj: Facebook/Milan Uhrík • Republika)

Zjednotenie? Ale kdeže ... mieni politológ

Na to, aká prudká reakcia na Orbána z radov našich politikov prišla hodnotí politológ Radoslav Štefaník. "Do obdobia volebnej kampane sa to náramne hodí. Od medveďov sme mali niekoľko dní pokoj a voliča je potrebné držať v strehu. Inokedy by si Orbánove táraniny možno ani nevšimli, ale teraz je to pravé obdobie. Maďarskú kartu sme tu dlho nemali, ale čo fungovalo v 90-tych rokoch, môže pokojne aj dnes," myslí si Štefančík.

(Zdroj: archív R.Š.)

Podľa neho však nejde o žiadne zjednotenie politikov. "Nepriateľ – vnútorný či vonkajší – reálny či fiktívny – je starou stratégiou každého populistu. A sem tam po nej siahnu aj príčetnejší politici. Ministerstvo zahraničných vecí však veci rieši tak, ako sa na suverénny štát patrí. A to bez zbytočného kriku," komentuje Štefančík aj to, že si po Orbánovom výroku Slovensko predvolalo maďarského veľvyslanca.

Treba sa pozrieť aj na to, kto nereagoval či bagatelizoval, tvrdí Lenč

Druhý politológ Jozef Lenč však upriamuje pozornosť na skutočnosť, kto na tieto výroky vôbec nereagoval. "Výrok maďarského premiéra bol natoľko problémový a svojim obsahom rozhodne nepatril do 21. storočia a bol v rozpore aj s ideou Európskej únie, resp. NATO, ktorého členom je tak Maďarsko ako aj Slovenská republika, že to muselo vyvolať negatívnu reakciu slovenských politikov a domnievam sa, že v kontexte budúcnosti oboch organizácií by tento výrok - podobný výrokom Vladimíra Putina smerom k Ukrajine - nemal zostať bez povšimnutia. Tiež je v tomto smere dôležité si všimnúť, kto na výroky Viktora Orbána nereagoval (OĽaNO a priatelia) a kto ich bagatelizoval (Aliancia)," tvrdí Lenč.

(Zdroj: archív J.L., Topky/Ramon Leško)

Lenč si však nemyslí, že podobné udalosti slovenských politikov zjednotia. "Aj na reakciách slovenských politikov sme mohli vidieť, ako odlišné je ich vnímanie toho, čo povedal Viktor Orbán - hoc jeho názory odsúdili, každý z iného dôvodu - tak odlišné je aj to, akú predstavu o riešení tohto stavu ponúkli slovenskej verejnosti," dodal.