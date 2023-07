Strany okolo Maďarského fóra vyzvali Chrenka, aby zverejnil sumu za monitoring medveďa

archívne video

Manažment medveďa hnedého na Slovensku je podľa Simona zlý a zlyhal. Poukázal, že medveď bol stále prevažne na strednom Slovensku. Ide o územie, kde sa medveď vyskytol v roku 2000 a má rozlohu 11.535 štvorcových kilometrov. "Toto územie je možné považovať za pôvodné teritórium medveďa na území Slovenska. Na tomto území podľa nás má riešiť otázku manažmentu medveďa zásahový tím," povedal Simon s tým, že by mal riešiť nielen následky, ale aj prevenciu.

Synantropného medveďa, ktorý by sa vyskytol mimo tohto územia v blízkosti obydlí do 500 metrov, by mal minister životného prostredia, na základe žiadosti samosprávy, vyhlásiť za jedinca ohrozujúceho zdravie a bezpečnosť obyvateľov. Tento pokyn by mal následne posunúť na okresný úrad odbor lesného hospodárstva, navrhujú strany. Odbor by potom vydal príkaz pre poľovné združenie, aby synantropného medveďa zabili do siedmich dní, priblížil Simon. "Ak ho do siedmich alebo desiatich dní nenájdu, musia oznámiť verejnosti, že medveď sa tam už nezdržiava," podotkol. Simon dodal, že na to, aby ich návrh mohol byť funkčný, treba ho zapracovať do plánu starostlivosti o veľké šelmy.