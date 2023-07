V areáli kúpeľov Dudince objavili objavili kostru dieťaťa: Zisťujú ďalšie podrobnosti

archíne video

"Prvé archeologické odkryvy sa v tejto lokalite zrealizovali už v 50. rokoch 20. storočia. Skúmala sa vtedy plocha, na ktorej mala neskôr vyrásť cesta. Našlo sa tu 13 hrobov, ale desať z nich ešte pred samotným výskumom zničil bager," uviedla odborná asistentka Katedry archeológie FF UKF v Nitre Katarína Šimunková.

"Tri hroby sa však podarilo preskúmať a zistilo sa, že pochádzajú z doby kamennej," dodala. Aktuálny výskum sa začal realizovať na základe geofyzikálneho prieskumu lokality, ktorý pred časom zrealizovalo mesto Dudince v spolupráci s nitrianskou katedrou archeológie, pričom sa tam zistili určité anomálie. "Tie anomálie však neboli prírodného charakteru", pripomenula archeologička. To indikovalo, že sa tam môže nachádzať čosi, čo vytvorili kedysi ľudia. Nález kostry dieťaťa, ale aj ďalšie nálezy napríklad starej keramiky zrealizovali mladí archeológovia v dvoch sondách.

Vzorky z kostí dieťaťa, ale aj vzorky z ďalších nájdených materiálov po datovaní presnejšie určia aj dobu, z ktorej osada a dieťa pochádzajú. "To všetko bude jasnejšie o niekoľko mesiacov a tiež po širšej diskusii odborníkov," doplnila Šimunková. Podľa Beljak Pažinovej výskum tejto lokality má v tejto sezóne trvať desať pracovných dní, realizovať sa však bude ešte aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Chceli by pri tom preskúmať aj časti v bezprostrednej blízkosti tzv. rímskych kúpeľov vytesaných do skaly, o ktorých sa dodnes presne nevie, kedy vznikli.

Výskum sa realizuje na pozemkoch spoločnosti Kúpele Dudince, ktorá poskytuje študentom aj zázemie. "Výskum podporujeme aj preto, lebo i keď nás považujú za najmladšie kúpele na Slovensku, z hľadiska výskytu minerálnej vody, ako aj z hľadiska osídlenia patríme zrejme medzi najstaršie kúpeľné miesta," povedal predseda predstavenstva spoločnosti Slavomír Brza.