VIDEOROZHOVOR Boj o Devín vyhratý! Starostke pred schválením zákona nečakane vtrhli domov ozbrojení policajti!

Poslanci definitívne schválili zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Čo to pre vás znamená?

Novelou predmetného zákona sa zavádza nový právny inštitút. Je to konsolidácia pohľadávok. Touto novelou sa vypĺňa právne vákuum, ktoré tu existovalo. Doteraz zákon poznal ozdravný režim a režim nútenej správy. Nijakým spôsobom sa nezaoberal otázku, čo sa má diať, keď nútená správa neplní svoj účel. A práve touto novelou sa dopĺňa ďalší právny inštitút – konsolidácia pohľadávok, ktorá celý kruh vymáhania pohľadávok pri samosprávach uzatvára.

Mestská časť Bratislavy – Devín má historický dlh vyše 12 miliónov eur. Aké budú ďalšie kroky?

Zákon schválili poslanci. Keď ho podpíše prezidentka, vstúpi do platnosti 1. augusta tohto roku. V našom prípade to bude znamenať, že otvárame prípravu konsolidačného plánu. Verím, že aj v spolupráci s veriteľmi. V zmysle zákona vyčleníme minimálne 5 percent z nášho ročného rozpočtu obce na uspokojenie pohľadávok veriteľov. Toto nás čaká v najbližšej dobe. Sú to procesné úkony. Do tohto procesu vstupuje aj ministerstvo financií, hlavné mesto SR. Bude to spoločná práca. Chcem, aby sme čo najviac a efektívne vedeli vyčleniť peňazí na uspokojenie pohľadávok veriteľov, ale zároveň aj ukončili 18 ročný proces nútenej správy.

Máme informáciu, že ste podali trestné oznámenie, lebo niekto nahlásil na políciu, že na dvore starostky sa strieľa.

Bola nedeľa a pozerali sme hlavné správy. Práve išla reportáž o spomínanej novele zákona. Nie príliš citlivo sa v nej interpretovalo, čo sa prijatím novely udeje. Pár minút na to mi pred domom zastali tri plne ozbrojené policajné autá. Niekto nahlásil, že v dome starostky sa strieľa. Žijem v oblasti, kde býva zopár rodín. Nikto z mojich susedov streľbu nenahlásil. Streľbu nahlásil anonym. Po zvážení som podala trestné oznámenie.

Bol to odkaz?

Kedy začne Devín fungovať v normálnom režime ako všetky obce a mestá na Slovensku?

Aké budú prvé investície v Devíne?

Čo našla nová starostka po svojej predchodkyni?

Bude podávať trestné oznámenia pre „bordel“, ktorý našla na úrade?

