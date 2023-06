Ministerstvo neschválilo učebnicu sexuálnej výchovy: Problémom boli obrázky penisov a vagíny!

Bolo to v čase, keď rezort viedol exminister školstva Ján Horecký, dnes kandidát do volieb za KDH. Horecký tvrdí, že to nebolo jeho rozhodnutie a spravili ho úradníci v komisii.Ministerstvo školska neschválilo pracovný zošit Vzťahová a sexuálna výchova 2 od združenia Intymyta, a to aj napriek tomu, že mal tri pozitívne posudky a len jeden negatívny. Školy si tak tieto pracovné zošity nemôžu nakúpiť za štátne peniaze. Informoval o tom DenníkN.

Bolo to v čase, keď rezort viedol exminister školstva Ján Horecký, dnes kandidát do volieb za KDH. Horecký tvrdí, že to nebolo jeho rozhodnutie a spravili ho úradníci v komisii. Schvaľovací proces učebných pomôcok je však nastavený tak, že posledné slovo má ministerstvo. Podľa súčasného ministra školstva Daniela Bútoru, bolo neschválenie rozhodnutím komisie."K samotnej učebnici sa nechcem a neviem vyjadrovať," povedal šéf rezortu školstva.

Podľa jeho slov by bolo zrejme lepšie, keby informácie o sexualite poskytovali deťom okrem rodičov aj školy. Inak sú podľa neho deti stratené v internetovej džungli. "Na to, aby to učitelia a školy zvládli, potrebujú učebnice, metodickú a odbornú pomoc," povedal šéf rezortu školstva.

V programovom vyhlásení vlády je podľa Bútoru uvedené, že sa pozrú na proces učebnicovej politiky a na schvaľovanie učebníc. Potvrdil, že k tomu pripravujú návrhy pre novú vládu. "Budeme pripravovať metodiku schvaľovania učebníc," dodal minister školstva.

Prekážali im penisy a vagíny

Pracovný zošit, ktorý ministerstvo neschválilo, však nie je len o sexe. Riešia sa v ňom aj zdravé vzťahy, spoločenský nátllak, prečo radšej vypnúť porno, ale aj vplyv influencerov na psychiku dieťaťa. Pracovný zošit je určený deťom od 10 do 15 rokov.

Komisii, ktorá učebnicu neodporučila, prekážali najmä obrázky pohlavných orgánov a dvojstrana o masturbácii. Pri téme, ktorá sa venuje pohlavných orgánom, je nakreslených množstvo penisov rôznych tvarov. Text hovorí, že žiadne telo nie je "normálne", ale každý je iný a jedinečný. Komisii prekážala aj téma o masturbácii, kde autorky opisujú, že je úplne v poriadku, dokonca pomáha zbaviť sa stresu a spoznávať viac svoje telo a to, čo sa človeku páči a čo nie. Zároveň dodávajú, že ju treba robiť hygienicky a v súkromí.