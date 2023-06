V sobotu Ministerstvo vnútra nebude preberať kandidátky, termín uplynie v nedeľu o polnoci

Galéria fotiek (2) Ivan Šimko

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Politické strany majú čas na odovzdanie svojej kandidátnej listiny do septembrových parlamentných volieb do nedele (2. 7.) do polnoci. V sobotu (1. 7.) však Ministerstvo vnútra (MV) SR nebude preberať kandidátky. Jej odovzdanie je potrebné si vopred dohodnúť, keďže kontrola trvá minimálne jednu hodinu. Upozornila na to šéfka odboru volieb na MV Eva Chmelová.