ROZHODNUTÉ! Planetárium a mediatéka na nábreží Dunaja v Bratislave nebudú

Kompenzácia, ktorá pôvode pozostávala zo záväzku pre developera na vybudovanie a prevádzkovanie 30 rokov planetária a mediatéky, má mať po novom finančnú podobu. Má ísť o sumu takmer 11 miliónov eur spolu so záväzkom vybudovať na nábreží, na mieste, kde malo byť pôvodne vybudované planetárium a mediatéka, verejný park. Financie však hlavné mesto nedostane hneď a naraz.Prvá časť vo výške dvoch miliónov eur mu má byť "darovaná" vo forme projektovej dokumentácie pre projekty Plató Staromestská a Živé námestia.

Bratislavčania a Bratislavčanky nebudú mať planetárium, Bratislava zostane s hanbou posledným hlavným mestom EU bez... Posted by Slovenské planetáriá on Thursday, June 29, 2023

Vyplatenie sumy 8.180.000 eur má splatnosť do troch rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na najneskôr skolaudovanú stavbu zo stavieb v rámci projektu River Park II alebo uplynutím troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia tej stavby, u ktorej právoplatnosť stavebného povolenia nastane najneskôr.Mestské zastupiteľstvo zároveň poverilo primátora Bratislavy Matúša Valla, aby s kompetentnými inštitúciami, ako sú univerzity v hlavnom meste či Slovenská akadémia vied (SAV), rokoval o podpore vybudovania nového centra, ktorého súčasťou by malo byť aj planetárium. Z financií, ktoré hlavné mesto dostane, sa majú zároveň vyčleniť aj peniaze na overovaciu štúdiu pre vznik planetária na vhodnejšom mieste, rovnako tak overovacia štúdia pre adekvátnu náhradu za zbúrané PKO.

S rozhodnutím nie je spokojné združenie Slovenské planetáriá

S rozhodnutím poslaneckého zboru nie je spokojné napríklad združenie Slovenské planetáriá, ktoré novú dohodu v posledných dňoch kritizovalo. "Obávali sme sa, že sa to takto skončí. Dali sme vecné a odborné argumenty, ktoré boli však ako hrach na stenu," uviedol Juraj Kubica zo združenia. Poukázal na to, že projekt planetária by sa dal realizovať takmer okamžite, keďže bol pripravený aj s financovaním. Jeho zrušenie nepovažuje za dobré rozhodnutie. Verí síce, že planetárium niekedy v budúcnosti hlavné mesto mať bude, kedy sa to však podarí, si netrúfa povedať.

Za nevykonateľné pritom považuje uznesenie zastupiteľstva, ktoré hovorí o vyčlenení časti financií ako kompenzácie na overovaciu, respektíve výhľadovú štúdiu o vhodnom mieste pre planetárium. Poukazuje na to, že štúdia má byť do jedného roka, financie by však malo mesto dostať až po roku 2030. "Bolo to celé unáhlené, bez diskusie. Pripomienky mali dať komisie i odborné útvary magistrátu. To sa preskočilo. Že si primátor sadol na obec s predsedami klubov, nie je vecná náhrada procesu," zdôraznil Kubica. Primátor Bratislavy Matúš Vallo poznamenal, že mesto nie je proti planetáriu a uvedomuje si jeho dôležitosť, je však za vhodnejšie miesto. Za dôležitejšie považuje realizáciu projektu Plató Staromestská, ktorým je mesto schopné posunúť a vyriešiť problémy a traumy z minulosti.

Z diskusií posledných dní sa môže zdať, akoby pred rokmi nedošlo k zbúraniu PKO, ale iba k zrušeniu jeho astronomického... Posted by Matúš Vallo má rád Bratislavu on Thursday, June 29, 2023

Projekt v týchto dňoch dostal "zelenú" od pamiatkarov, možnosť posunu do projektovej fázy bolo dôvodom na tak rýchle predloženie návrhu novej dohody s developerom do zastupiteľstva, vďaka čomu na to mesto získa chýbajúce peniaze. "Buď ten projekt zastavíme a bude ďalšie mesiace stáť, alebo budeme môcť na ňom robiť na základe toho, čo sa dnes schválilo. Je to dobrý projekt," skonštatoval Vallo, ktorý však uznal, že sa malo postupovať inak a nechať priestor na diskusiu. Práve jej absenciu mu vyčítala nielen verejnosť, ale aj niektorí poslanci. Primátor tiež vyhlásil, že nemá dilemu, investovanie do mestského majetku je lepši ako do súkromného v podobe planetária. Prisľúbil však pomoc pri hľadaní riešenia pre planetárium.