Letné radovánky strieda poriadne sklamanie: Štát nestíha vydávať pasy, kopec Slovákov môže zostať doma

BRATISLAVA - Obrovský poplach pred klientskym centrom, nervózne čakanie na vytúžené SMS správy o vybavení požiadavky, ktorú sme zadali už pred týždňami a nebezpečne blížiaci sa termín odletu do očakávanej destinácie. Presne tieto napäté pocity a stres z toho, že sa to nakoniec celé nepodarí zabezpečiť, dnes majú stovky Slovákov. Reč je o cestovných pasoch, ktorých dodanie sa predlžuje a nestíhajú sa zajednané lehoty, vďaka čomu sa niektorí môžu rozlúčiť s vycestovaním do zahraničia.

Na problém upozornila TV Markíza, ktorá vyspovedala viacerých nešťastníkov. Už tento týždeň mali vycestovať do krajín mimo EÚ, na čo, logicky, potrebujú pas. Ich podmienky na vybavenie tejto listiny sa však s príchodom leta značne skomplikovali a je jednoznačné, že tí, ktorí si to nechali na poslednú chvíľu, to budú mať mimoriadne ťažké.

"Boli sme v Detve na okresnom úrade. Tam nám povedali, že máme ísť na klientske centrum do Bratislavy," povedal zmätený Roman, ktorý má už v týchto hodinách cestovať do zahraničia, no začiatkom týždňa stále nemal vybavený pas v ruke, hoci už uplynula 30-dňová lehota na jeho vybavenie. "Chcem sa tu spýtať, ako sa dopracujem k svojmu pasu," dodal muž.

Ani po 30 dňoch čakania sa nič neudialo

Keď si totiž ľudia zaplatia za najlacnejší variant - 30 dní na vydanie pasu, ktoré stojí 33 eur, tak sa stáva, že čakajú dlhšie, ako 30 dní a SMS správu o vybavení dokladu nie a nie dostať. Komplikácie priznalo aj ministerstvo vnútra, ktoré má vraj problém s dodávkami listín z tretej strany.

Vybavenie dokladov komplikuje nedostatok tlače potrebnej na jeho výrobu

To, že vybavenie pasu trvá dlhšie ako obvykle, už rezort vnútra označil za celonárodný problém. "V niekoľkých zopár prípadoch je v súčasnosti omeškanie s výrobou niektorých cestovných pasov, ktoré sú dodané na oddelenia dokladov so zdržaním pár dní," reaguje na aktuálne problémy ministerstvo cez hovorkyňu Zuzanu Eliášovú.

Prioritou sú teraz pre rezort ľudia, ktorí si zažiadali o urgentné vydanie pasov - najdrahší variant za 99 eur do 2 pracovných dní.

Zlepšenie situácie očakávajú do štvrtka

Ministerstvo teraz musí robiť všetko pre to, aby nedostatok v prípade tlačovín dobehol. Meškanie podľa šéfa rezortu Ivana Šimka spôsobil dodávateľ, ktorý dodáva podklady (čistopisy) potrebné na vytvorenie takéhoto pasu. "Po intenzívnej komunikácii s dodávateľom čistopisov pasov sa situácia s dodávkami zlepšila a do štvrtka by mali byť všetky meškajúce cestovné doklady k dispozícii na prevzatie na oddeleniach dokladov," dodala Eliášová