RECEPT Chutnejšie než zmrzlina! Tieto letné pochúťky vás osviežia a sú skoro bez kalórií

BRATISLAVA – Chceli by ste si v lete pochutiť na niečom sladkom alebo slanom? Tieto recepty na letné osviežujúce pochúťky sú ľahké a zabudnete na zmrzlinu. Od guličiek a smoothie až po guacamole, tieto nepečené recepty sú ideálne na prípravu počas letných horúčav.

Jablková a energetická bomba

Tieto nepečené energetické jablkové guľôčky sú ľahké na prípravu a dodajú vášmu telu energiu, ktorú potrebuje počas letného poobedia.

Budeme potrebovať:

150 g sušených datlí

100 g ovsených vločiek

100 g sušených jabĺk

100 g mandľového masla

50 gramov opečených pekanových orechov

1 lyžička mletej škorice

Ako na ich prípravu?

Ďatle si v malej miske namočíme, ideálne v horúcej vode, pokiaľ nezmäknú. Potom ich z vody vyberieme a nakrájame na menšie kúsky. Zamiešame si ovsené vločky, sušené jablká, mandľové maslo, pekanové orechy, škoricu a zmäknuté ďatle. Vymixujeme si v kuchynskom robote. Začne nám vznikať hmota, s ktorou sa bude dať pracovať. Zo zmesi si vyvaľkáme guličky, ktoré budú mať priemer asi 3 cm. Z uvedených ingrediencií by vám malo vyjsť asi 14 guličiek. Guličky dáme do chladničky aspoň na 30 minút. Skladujte ich však maximálne týždeň.

Guacamole s kvapkou alkoholu

Guacamole je ideálna nátierka na horúce dni. Čo takto ho doplniť o pár kvapiek tequily? Práve tento alkohol posunie guacamole na prvú priečku. Ak to doplníte šťavou z čerstvej limetky a jalapeňos, bude to bomba!

Upozornenie: Toto jedlo môžu konzumovať iba osoby staršie ako 18 rokov.

Na túto pochúťku pre dospelých budeme potrebovať:

2 nadrobno nakrájané cibule

2 čajové lyžičky jalapeňos

5 nadrobno nakrájaných paradajok

1 lyžica limetkovej šťavy

1 lyžica tequily

soľ

2 stredné avokáda

Tortilla chipsy na servírovanie

Zamiešame cibule, jalapeňos (zbavené zrniečok), paradajky, limetkovú šťavu a tequilu. Ochutíme soľou a korením podľa chuti. Avokáda si v miske roztlačíme vidličkou na kašovitú konzistenciu a pridáme k ostatným surovinám. Podávame s tortilla chipsami. Ak chcú túto nátierku ochutnať aj deti, podávajte ju bez alkoholu.

Ovocná pochúťka s gréckym jogurtom

Zmrzlinu nalámanú na malé kúsky, mňam! Aj toto si môžete doma pripraviť a na všetko budete potrebovať iba zopár ingrediencií. Či už na prípravu zvolíte jahody, čučoriedky alebo banán, táto pochúťka bude rovnako dobrá!

Na grécke osvieženie budeme potrebovať:

3 šálky bieleho gréckeho jogurtu

med

vanilkový extrakt

ovocie (jahody, čučoriedky, banán...)

čokoládové lupienky na ozdobenie

Ideálny na prípravu bude menší plech. Ak chcete použiť väčší, robte to z dvojitej dávky. Plech je potrebné vystlať papierom na pečenie. Zmiešajte si jogurt a med. Použite ho podľa potreby. Ak máte radšej sladšie pokrmy, použite ho viac. Túto zmes rozložte na pripravený plech. Na vrch poukladajte nakrájané ovocie podľa vášho výberu. Posypte zmes s čokoládovými lupienkami a umiestnite do mrazničky. Nechajte zmes mraziť minimálne 3 hodiny. Pri servírovaní zmes jednoducho nalámte na kúsky alebo pokrájajte.

Osviežujúci smoothie

Nechce sa vám čakať, pokiaľ sa pochúťka vychladí v mrazničke? Tento ľahký recept na smoothie budete mať pripravených do 5 minút. Je všestranný – môžete použiť akékoľvek mlieko a akékoľvek ovocie. Všetko v tomto recepte je len a len na vás!

Na smoothie budeme potrebovať:

mrazené ovocie

nízkotučné mlieko

grécky jogurt

med alebo iné sladidlo

vanilkový extrakt

Vložte ovocie, mlieko, jogurt, med a vanilkový extrakt do mixéra. Miešajte do hladka.

Menší tip od nás : Ak vám zostalo smoothie a nechcete to vyhodiť, dajte si to zamraziť do nanukových formičiek.

Bruschetta s jahodami a rajčinami

Obyčajná bruschetta na inej úrovni. Po pridaní jahôd a syru ricotta salata budú tieto bagetky doslova sladko-slané nebo.

Na toto sladko-slané nebo budeme potrebovať:

10 ks cherry paradajok

10 ks jahôd

1 strúčik cesnaku

soľ

olivový olej

mleté korenie

opečené bagetky

ricotta salata

bazalka

V miske si zamiešajte jahody, paradajky, cesnak a soľ. Nechajte prepojiť chute cca 15 až 20 minút. Po uplynutí času k zmesi pridajte nasekanú bazalku, 2 lyžice olivového oleja a korenie. Opečenú bagetu z oboch strán pokvapkajte olivovým olejom. Na chrumkavé pečivo rozložte zmes a posypte syrom ricotta salata.

