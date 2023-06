Polícia hľadá muža: V marci počas návštevy múzea poškodil maketu mesta Lučenec

LUČENEC - Polícia v Lučenci hľadá muža, ktorý by mohol podať informácie k prípadu poškodenia vystavených makiet budov v tamojšom Mestskom múzeu. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti aj s fotografiou muža, ktorého zachytili kamery v meste.

Ako uviedla vedúca múzea Andrea Moravčíková, prípad sa stal ešte v marci. "V budove, kde je na ploche 16 štvorcových metrov umiestnená maketa mesta z roku 1907, páchateľ vykopol dvere, zničil ozdobnú parapetu, ktorá bola po jej obvode a vytrhol veľkú maketu kostola a poškodil aj niektoré ďalšie," povedala.

Maketa je už obnovená

Múzeum už medzičasom maketu obnovilo, expozícia je ale nateraz zatvorená, keďže v priestoroch tejto niekdajšej hasičskej zbrojnice chcú vytvoriť novú modernú expozíciu s interaktívnymi prvkami, venovanú histórii mesta. "Získali sme na to z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR približne 170.000 eur. Nové priestory by sme chceli potom sprístupniť 29. septembra," pripomenula. Ako ďalej informuje polícia, doterajšie zistenia nasvedčujú tomu, že práve muž zachytený na záberoch v meste by mohol mať informácie k tomuto skutku.