Poslanci začali deň správou ministra Šimka o stave nelegálnej migrácie

Predpoludním o 11.00 h by mali poslanci hlasovať aj o programovom vyhlásení vlády a vyslovení dôvery kabinetu Ľudovíta Ódora. Okrem toho by malo plénum rozhodnúť aj o legislatívnych návrhoch, ktoré vrátila na opätovné prerokovanie prezidentka Zuzana Čaputová. Vyjadriť by sa mali aj k balíku prerokovaných návrhov, o ktorých nerozhodli na májovom rokovaní. Popoludní o 14.00 h čaká poslancov aj tradičná Hodina otázok.