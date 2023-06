Predsedom Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by mohol byť opäť Jozef Korček

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Predsedom Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by mohol byť opäť Jozef Korček. Vyplýva to z návrhu na jeho zvolenie, ktorý vláda v pondelok vzala na vedomie. Novými členmi rady by mohli byť Lucia Petričko a Iveta Griačová.