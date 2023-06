Líder KDH Majerský: Za prvé zarobené peniaze si kúpil rifle v Budapešti. Čomu sa venujú jeho deti?

KOŠICE - Veľtrh práce Kariéra EXPO si minulý týždeň v metropole východu nenechal ujsť ani predseda KDH a zároveň prešovský župan Milan Majerský. Pre topky.sk spomínal na prvé brigády počas študentských čias. Čím chcel byť, keď bol malým chlapcom? Hovorí svojim deťom, čo by mali robiť?

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Väčšina detí túži byť smetiarom alebo kozmonautom. Spomeniete si, čím ste chceli byť, keď ste boli malým chlapcom?

Roky dospievania postupne menili názory. Áno, je pravdou, že niektorí spolužiaci chceli byť smetiarmi, kozmonautmi... Ja som chcel byť požiarnikom a profesionálnym športovcom. Veľa som však aj čítal. Zaujímali ma knihy. Keď človek dospeje, zistí, že robí úplne niečo iné, ako boli jeho detské sny.

Chodili ste aj na brigády?

Brigády boli spojené s mojim detstvom. V blízkosti Levoče boli jahodové plantáže a zberali sme jahody už na základnej škole. Keď si dobre pamätám, tak sme dostali 5 korún za dva košíky vyzbieraných jahôd. Od 15 tich rokov sme chodili na brigády do lesa, kde sme vykonávali rôzne práce podľa pokynov polesného.

Spomeniete si, na čo ste minuli prvé zarobené peniaze?

Bolo to v období totality. Na konci leta po skončení letných brigád sme išli do Budapešti a za zarobené peniaze som si kúpil rifle. Na Slovensku sa nedali zohnať. Bolo to veľmi príjemné. Spoznali sme mesto. Spojili sme príjemné s užitočným.

Už ako študent ste sa venovali mládeži. Robili ste pre nich podujatia a tábory. Bavila vás práca s deťmi?

Presne tak. Snažili sme sa v rámci komunít vytvárať určité aktivity počas leta, ale aj počas celého roka deťom a mládeži. Bol to veľmi užitočný čas pre nich, ale aj pre nás. Takúto skúsenosť by som odporúčal najmä mladým, lebo ich to učí zodpovednosti a trpezlivosti.

Máte dve deti. Rozprávate sa s nimi o budúcnosti a kariérnom živote?

Som rád, že sme si s deťmi vytvorili veľmi blízky vzťah. Dcéra Rút študuje na vysokej škole v Trnave tlmočníctvo – prekladateľstvo. Syn Filip už pracuje. Povedal si, že nechce ísť na vysokú školu. Je šťastný a spokojný, lebo ho práca napĺňa. Pre mňa je dôležité, aby sme svoje predstavy o živote nevnucovali našim deťom. Je dôležité, aby sme mali s nimi otvorený vzťah a nemám problém sa s nimi baviť o čomkoľvek. Sú to slušné dospelé osoby a teším sa z toho, že ich napĺňa to, čomu sa venujú.