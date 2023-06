Na D2 sa zrazil kamión s autom, na viacerých miestach sa tvoria kolóny

"Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy na 55. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh," priblížila Zelená vlna. Vodiči by preto mali rátať so zdržaním.

#NEHODA Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy na 55. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh, zdržanie 45 minút; stojí sa už pri Stupave — Zelená vlna (@zelenavlna) June 9, 2023

Vodiči sa zdržia asi desať minút v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na starú seneckú a rovnako smerom na D4. Premávka sa spomaľuje aj v smere Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - D4. Kolóny sa tvoria tiež na Račianskej v smere do centa. Na D2 v smere Lozorno - Stupava - Lamač si vodiči počkajú okolo 15 minút. V smere D1 Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka do desať minút.