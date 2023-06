Staviate dom alebo prerábate byt? Toto sú trendy roku 2023: Prvky, ktoré spravia vašu spálňu modernejšiou

BRATISLAVA – Hoci sa niektoré trendy vytratia otočením kalendára, niekoľko špeciálnych má svoje miesto dlhšie obdobie. Práve tie udržia miestnosť stále novú a niekoľko rokov bude vyzerať neuveriteľne. Začnite prerábkou vašej spálne. Je to predsa jeden z kľúčových priestorov, v ktorých sa cítite bezpečne.

Teplé, zemité tóny a farby

Už ubehlo niekoľko desaťročí, kedy boli v móde extra farebné komponenty a každý prvok z iného materiálu. Možno je to preto, že udržateľný životný štýl sa stáva dôležitejší pre stále viac ľudí, tak aj do tohto odvetia sa „prebili“ prírodné materiály, ktoré zostávajú v jemných a zemitých tónoch. Samozrejme, nehovorme len o nábytku. Zmena je potrebná aj v posteľnej bielizni. Siahnuť by ste mali po prírodných a ľahkých materiáloch, ako sú bavlna a ľan. Obsahujú menej toxínov, ako umelé látky a pomôžu regulovať teplotu, čo zabezpečí lepší spánok v teplých mesiacoch. Nezabúdajte ani na doplnky. Moderné sú prvky z dreva alebo kameňa, ktorý môžete použiť na obloženie steny a tým vytvoriť zaujímavú časť spálne.

Obklopte sa dopamínom

Zatiaľ čo farby v spálni sú zvyčajne neutrálne a upokojujúce, rok 2023 je krok vpred v oblasti farebných odtieňov. Vo svete módy je „obliekanie“ dopamínu (obliekanie sa do svetlejších farieb) už nejaký čas a rovnaká teória funguje aj pri zariaďovaní interiéru. Dopamín je zodpovedný za pocit šťastia a radosti. Zavedením farebných tónov, či už oživenie izby doplnkami alebo jednou farebnou stenou, je spôsob, ako privítate pozitívnu energiu vo vašej spálni.

Čo poviete na Japandi štýl?

Trend Japandi v spálni sa na Slovensku až tak často nepoužíva, ale ak ho v jednej miestnosti použijete, budete v tom pokračovať. Prečo nezačať spálňou? Japandi spája prvky z japonského a škandinávskeho interiérového štýlu, ktorým je blízky minimalizmus a funkčnosť. Kombinujú sa rôzne textúry na vytvorenie zenového pocitu, vrstvenie textúry, aby bola vaša spálňa útulná a pohodlná. Kľúčová je v tomto štýle farba, ktorá by mala byť krémová, terakotová, ale môže ísť aj o sýto červenú. Návrt teplej hnedej opticky zvýši teplotu v spálni a budete sa v nej cítiť teplejšie. Pri vyberaní materiálov stavte na pohodlnosť a každý si poriadne ohmatajte.

Návrat Art deco je tu!

Mysleli ste si, že Art Deco nikdy z módy nevyšiel? Mýlili ste sa! Avšak, rok 2023 je rokom jeho návratu. Zažiari najmä v spálni, ktorej jednoduchým spôsobom dodá šmrnc. Kombináciou detailných prvkov s premyslenou paletou tak dodá vašej spálni pocit luxusu. Pomôckou môžu byť šperky a ich farby. Použite tóny zafíru, smaragdu alebo zlata, ktoré možno ľahšie začleniť do existujúcej farebnej schémy pomocou vankúšov, prehozov alebo dokonca výrazného kresla zo zamatu.

Nádych tropickej klímy

V roku 2022 išlo najmä o biofilné dizajny, rok 2023 sa vrátili trendy s tropickým nádychom. Zamyslite sa nad začlenením živých a tropických farieb alebo tapiet do vašej spálne. Dodáte jej tak uvoľnenú atmosféru. Ak sú pre vás „džunglové tóny“ príliš, nemusíte sa báť. Nádych tropickej atmosféry docielite aj žiarivými odtieňmi na stene alebo tropickými doplnkami, ako je perie, koberec alebo zaujímavý vankúš.

Čelá postele ako steny

Rok 2023 patrí čelám vo veľkosti XL! Ďalším trendom je doladenie steny za čelom postele práve k nemu. Neustále to naberá na popularite. Čelo postele sa často stala stredobodom vašej spálne. Ak bolo väčších rozmerov, udávalo mu štýl. Hlavová stena teda nie je pozadu. Jej dizajn dodá vašej izbe pocit hotelovej izby a luxusu. Ak máte menšiu spálňu, priestor môžete vhodným výberom záhlavnej steny opticky zväčšiť, ak vyberiete vhodné odtiene. Ak plánujete väčšiu rekonštrukciu, porozmýšľajte nad zabudovaním úložného priestoru do tejto steny. Priestoru na odkladanie nie je nikdy dosť!

Chystáte sa na prerábku a oživenie vašej spálne? Aké si myslíte, že budú spálňové trendy v roku 2024?