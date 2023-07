Blíži sa tvoja svadba a nevieš, ktoré šaty sú tie správne? TIETO by si mala zvoliť na základe svojho znamenia

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V diaľke sa rozozvučali svadobné zvony a partner, čochvíľa manžel, vás čaká na konci uličky... Toto všetko si predstaviť viete, ale medzi svadobnými šatami sa rozhodnúť, to už je iná pesnička. Možno ich výber ovplyvní ďalšia zásadná vec a to, aké ste znamenie. Aké šaty pristanú Pannám a ktoré padnú ako uliate Váham?

Pokiaľ ide o výber tých najlepších svadobných šiat pre vás, je potrebná zvážiť desiatky faktorov. Musíte myslieť na štýl, strih, látku a detaily, ako sú korálky, čipka alebo výšivka. Veľkým pomocníkom vie byť pochopenie vášho štýlu. Ak viete, čo je pre vás vhodné, nemáte sa čoho báť. Šaty nájdete hneď. Ak by ste chceli, aby ste sa v svoj najdôležitejší a asi aj najemotívnejší deň cítili uvoľnene, zvoľte šaty na základe vášho znamenia zverokruhu. Ovplyvní to vašu náladu a emócie v daný deň.

BARAN

Počnúc prvým znamením zverokruhu, ženy v znamení Barana sú štandardne vodcovia. Vedia čo chcú, sú odvážne a statočné. Táto nevesta sa nebojí vyjadriť svoj názor a obliecť si to, čo chce naozaj ona. Práve šaty, ktoré podčiarknu vaše odhodlanie sú tie pravé. Dlhý závoj, zaujímavá korunka alebo šaty, ktoré zaujmú hneď na prvý pohľad. Chcete sa od ostatných líšiť. Podarí sa vám to so šatami, ktoré sú inšpirované vintage štýl v A-tvare. Doplňte to volánikmi alebo živými detailmi. Kamienkový korzet už na vás čaká!

(Zdroj: Getty Images)

BÝK

Máte jednu podmienku a to pri všetkom – kvalita. Preto od nej neupusťte ani pri výbere svadobných šiat. Aj keď sa vám prvá voľby zdá byť tá najlepšia, počkajte si. Hľadajte šaty, ktoré vyzerajú a pôsobia luxusne. Zvoľte hladké a jednoduché šaty, ktoré už na prvý pohľad budú pôsobiť luxusne. Tomuto znameniu vládne hrdlo a krk. Myslite aj na výstrih. Ideálnou voľbou pre vás by bol práve ten lodičkový.

BLÍŽENCI

Blížencom, ktorým vládne Merkúr, planéta komunikácie, budú chcieť šaty, ktoré stoja za reč. Nevesty tohto znamenia dbajú na svoj pocit. Pri výbere šiat by ste hlavne naň mali myslieť. Ku každým šatám pristupujte individuálne a vyčleňte si na skúšku dostatok času. Nezabúdajte ani na to, že Blíženci sú vzdušné znamenie a aj to by malo byť pri šatách podstatné. Zvoľte väčšie a objemnejšie šaty, ale zároveň také, v ktorých sa vám dobre bude hýbať.

RAK

Nevesty v znamení Raka sú introvertné a intuitívne, ale múdre a energické. Túžite po útulnosti a súkromí. Milujete knihy a rozprávky. Nebráňte sa jej ani v svadobný deň a staňte sa princeznou. Dlhý závoj, vyšívaný korzet zdobený čipkou a bohatá sukňa v A-strihu. Podčiarknite svoju ženskosť a cíťte sa v tento dôležitý deň sexi.

(Zdroj: Getty Images)

LEV

Chcete svojim hosťom vyraziť dych a máte na to aj odvahu. Tak hurá do toho! Práve nevesty v tomto znamení hľadajú šaty, ktoré sú ako slnko. Žiarivé a hľadajúce žiaru reflektorov. Krásnym detailom na vašich šatách by mohla byť práve zlatá výšivka alebo veľký objem. Leva ovláda srdce a chrbát. Nebojte sa svoj chrbát nechať odhalený a zvoliť dramatické šaty!

PANNA

Diabol je skrytý v detailoch a práve na tie dbajte pri výbere šiat. Aplikácie, výšivky, kamienky, plisovanie a čokoľvek medzi tým. Panny milujú komplikované veci a také by mali byť aj ich šaty. Avšak, pozor na to, aby ste to neprehnali. Vášmu znameniu vládne jemnosť, sofistikovanosť a praktickosť. Najlepšie spravíte, ak si zvolíte obtiahnuté šaty alebo dokonca, šaty zložené z dvoch častí. Čo tak odhaliť trošku z bruška?

VÁHY

Vaša nerozhodnosť môže pri výbere šiat uškodiť a pred očami vám zmiznú vysnívané šaty. Rozhodujte sa správne, ale rýchlo. Ak stále váhate, aký je práve ten „váš štýl“, myslite na svoje znamenie. Podčiarknite ženskosť, štýlovosť a inovatívnosť. Spojte tradície, detaily a nové prvky. Vybalansujte to správne a vzniknú vám nádherné svadobné šaty. Práve tie s odhaleným chrbtom alebo priesvitnými rukávmi na váš čakajú.

ŠKORPIÓN

Ľudia narodení v tomto znamení sú vášniví. Sexepíl je kľúčový faktor aj pri rozhodovaní sa, čo sa týka obliekania. Pri výbere svadobných šiat existujú len dve možnosti – buď bude všetko zakryté alebo odhalené. Nechajte svoju siluetu vyniknúť aj v svadobných šatách. Odtiahnuté šaty s dlhým závojom sú tie vaše. Práve závoj zachová tajuplnosť, ktorá je pre vás kľúčová.

STRELEC

Och, toto ohnivé znamenie... Aj vám sa zdá biela nudná? Zvoľte inú farbu! Nebojte sa toho. Vaše znamenie si pýta oheň a dobrodružstvo. Priťahuje vás hybridnosť a miešanie. Aj na to stavte pri výbere svadobných šiat. Ktorá nevesta si môže povedať, že jej šaty boli dvojfarebné? A nezabudnite ukázať nohy!

(Zdroj: Getty Images)

KOZOROŽEC

Keď príde na výber šiat, ste ten typ, ktorý sa ihneď pustí do práce. Vaše pristupovanie k plánovaniu svadby je efektívne a strategické. Tá by mala byť dodržaná pri šatách. Práve korzet ozdobený pierkami je skvelá voľba ako kombinácia plánovania a niečoho neočakávaného. Čo ak by ste sa objavili v bielom kostýme?

VODNÁR

Nevesty narodené v tomto znamení nemajú problém ísť ruka v ruke s tradíciami. Ani ich svadba nebude iná. Červená, zelená, čierna.. Aj tieto farby sa ocitnú na vašich šatách, pretože najlepšia voľba pre vás je kroj. Toto znamenie miluje čelenky a čižmy. Zvoľte krásnu kvetinovú čelenku, možno aj zo živých kvetov, ktorá vášmu svadobnému outfitu dodá príjemnú pestrosť. Ak je kroj pre vás príliš odvážny, stavte na ľudové vzory na jednoduchších šatách.

(Zdroj: Getty Images)

RYBY

Keby sa spýtame, aké slovo vás vystihuje, je to éterickosť. Táto nevesta je svojou povahou duchovná, ale nie vyslovene náboženská. Preto sa príliš pri výbere šiat nesnažte, nájdu si vás samé. Ryba je stará duša a má tendenciu sa tak aj obliekať. Čo poviete na to, že by ste zobrali šaty vašej mamy alebo starej mamy a trošku ich upravili? Určite to ocenia oni a aj vy!

Máte svoj veľký deň už za vami alebo vás ešte len čaká? V komentároch nám o ňom môžete povedať! Aké šaty ste si vybrali?