Cvičenie počas chrípky alebo nachladnutia? Toto sú dôvody, prečo to (ne)robiť!

Cvičenie, pohyb a zdravá strava posilňujú imunitný systém, ktorý hrá dôležitú rolu pri boju s vírusmi a baktériami. Ak už choroba u vás prepukla alebo cítite slabosť a únavu, ísť cvičiť alebo nie? Prinášame vám odpovede, prečo (ne)cvičiť počas choroby a čo to môže s vašim telom spraviť.

Pravidlo „nad krkom“

Zdravotníci používajú toto pravidlo pri určovaní, či by daný človek mohol alebo nemohol pokračovať vo svojej rutine. V podstate ide o to, že ak sa u vás vyskytli príznaky iba v úrovni nad krkom – nádcha, kýchanie, bolesť hlavy alebo mierna bolesť hrdla, potom môžete pokračovať vo vašej rutine. Pokračovať v niečom, na čo ste zvyknutý a nepodávať extra výkon. Ak máte príznaky aj v hrudníkovej časti, ako je kašeľ alebo bolesť na hrudníku, mali by ste si na pár dni oddýchnuť.

Horúčka by mala byť stopka

Teplotu tela by ste si mali merať častejšie, resp. vedieť, aká je vaša každodenná. Každá osoba je úplne individuálna a tým pádom aj teplotu nemá každý z nás ukážkových 36,8 stupňov Celzia. Nezľaknite sa preto, že vaša každodenná teplota môže byť 37,2 stupňov Celzia. Ako horúčka sa označuje zvýšenie teploty tela nad 38 stupňov Celzia. Ak teplota prekročila túto hranicu, cvičenie by ste mali na určitý čas obmedziť. Cvičenie zvyšuje telesnú teplotu, čo môže spôsobiť problémy, ak je vaša schopnosť udržiavať konštantnú teplotu narušená. Viaceré štúdie preukázali, že namáhavé cvičenie môže ochorenie zhoršiť a v extrémnych prípadoch môže byť smrteľné.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Následky po cvičení s chrípkou môžu byť vážne

Ak vám lekár určil ako diagnózu chrípku alebo cítite, že by mohlo o chrípku ísť, necvičte! Cvičenie s chrípkou alebo infekciou pľúc môže spôsobiť myokarditídu, čo je zápal srdca. Medzi symptómy patrí bolesť na hrudníku, zrýchlený tep, dýchavičnosť a únava. Ak ste u lekára neboli, mali by ste zvážiť návštevu. So zdravím sa určite neriskuje.

Žalúdočná chrípka

Gastroenteritída alebo inak nazýva aj žalúdočná chrípka by mala byť stopka pre cvičenie a namáhavé aktivity. Ak v nich budete pokračovať, môžu sa príznaky zhoršiť, samotná chrípka bude mať dlhšie trvanie a budete dehydrovaní. Nemali by ste cvičiť, pokiaľ sa necítite po zdravotnej stránke v poriadku. Majte na pamäti, že jedlo je vaše „palivo“ na tréning. Ak ho telo nevie stráviť, ste bez „paliva“.

Galéria fotiek () Na filmovom festivale v Kralových Varoch sa nakazilo cca 40 ľudí.

Zdroj: Getty Images

Ste nákazlivý?

Vaša tvrdohlavosť vás niekedy nemusí zastaviť a vy idete aj tak na tréning. Pri zúčastňovaní sa skupinových cvičení, ale aj pobytu v posilňovni by ste nemali myslieť len na seba, ale aj na druhých. Pokiaľ ste nákazlivý, mali by ste vynechať skupinové cvičenia a cvičiť s nižšou intenzitou doma. V dnešnej modernej dobe existuje veľa možností, podľa ktorých môžete cvičiť s trénerom na obrazovke. Myslite aj na to, že ak sa už aj vy cítite lepšie, nákazlivý stále môžete byť.