Modrí a Most-Híd idú do predčasných volieb spoločne: Lídrom kandidátnej listiny bude Dzurinda

"Spojenectvu medzi Modrými a Mostom-Híd som sa veľmi potešil. Napriek tomu, že nebolo veľa času, sa nám to podarilo dosiahnuť, pretože to spojenectvo je nesmierne prirodzené," uviedol Dzurinda. Poukázal na to, že strany sú si ideovo a hodnotovo blízke. Sólymos deklaroval, že nebudú spochybňovať euroatlantickú orientáciu Slovenska. "S kým iným by sme mali strážiť našu euroatlantickú orientáciu, ak nie s tými, s ktorými sme pred desaťročiami našu krajinu do EÚ a NATO doviedli," vyhlásil. MM chce podľa neho okrem iného tiež "postaviť na nohy" ekonomiku a hospodárstvo Slovenska, skultivovať spoločenskú debatu a politickú kultúru, ale chce sa zaoberať aj problémami menšín.

Lídrom bude Dzurinda

Programové vyhlásenie sa podľa slov Dzurindu ešte vytvára. "Doposiaľ sme sa dohodli na všetkom, čo je potrebné na podanie spoločnej kandidátnej listiny. Generálna politická dohoda tu je, v týchto hodinách zrýchľujeme práce tak na programe, (...) ako aj na technických a personálnych záležitostiach," povedal. Pondelkom podľa neho začínajú pripravovať spoločnú kandidátnu listinu. Strana sa zatiaľ dohodla na tom, že lídrom bude Dzurinda a druhým na kandidátke bude Sólymos. Kandidátna listina sa má následne na striedačku dopĺňať ľuďmi z oboch strán.

Galéria fotiek (2)

MM deklarovala, že je pripravená kandidátnu listinu otvoriť aj ďalším politickým stranám. Formálne rokovania o spolupráci s ďalšími stranami podľa Dzurindu v súčasnosti neprebiehajú. "Ja neskrývam, že sa stretávam a rozprávam aj so Zsoltom Simonom a Eduardom Hegerom, ale žiadne formálne rokovania v tejto chvíli neprebiehajú. To, čo vidíte dnes pred sebou, to je pevná os, to je fundament, to je základ," dodal.