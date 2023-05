PREDPOVEĎ počasia na začiatok leta: Slováci, tešte sa, v tento deň má padnúť magická tridsiatka!

archívne video

PONDELOK

Jasno až polooblačno, v noci a zrána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele, najmä v horských oblastiach, prehánky a búrky, aj intenzívne. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v údoliach 9 až 4 st. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami miestami okolo 22 st. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.

UTOROK

Od severozápadu bude do strednej Európy zasahovať okraj mohutnej tlakovej výše so stredom v oblasti Britských ostrovov. Zároveň od severovýchodu bude do karpatskej oblasti prúdiť vlhší vzduch. Polooblačno až oblačno, v noci aj menej oblačnosti. Ojedinele, cez deň v horských oblastiach miestami, prehánky a búrky, aj intenzívne. Nadránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami okolo 8 st. Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní väčšinou okolo 21 st. Prevažne severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v Banskobystrickom kraji a v noci miestami aj inde prevažne slabý. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

STREDA

Od severozápadu bude naďalej do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše. Jasno až polooblačno, pri zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nadránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 15 až 10 v údoliach väčšinou 10 až 5 st. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 st.

ŠTVRTOK

Nad našou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. Jasno až polojasno. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v údoliach ojedinele okolo 7 st. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 st.

PIATOK

Polooblačno až oblačno a miestami prehánky, ojedinele búrky. V závere obdobia menej oblačnosti a zrážky ojedinele. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami okolo 8 st. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 st.