Američania sa teda nevyznamenali... Zistite, ako by ste dopadli vy! V tomto KVÍZE nenazbierate ani polovicu bodov

Zdroj: Getty Images, Topky

BRATISLAVA - Jednou zo stálic sociálnych sietí je tradícia zdieľania videí, na ktorých sú Američania stratení pri akejkoľvek otázke týkajúcej sa iných krajín. Celá Európa je pre nich španielska dedina, Slovensko a Slovinsko vnímajú ako jednu krajinu a na niektorých mapách sme ešte stále súčasťou Sovietskeho zväzu. Zamysleli ste sa však už niekedy nad tým, ako by ste v podobnom kvíze dopadli vy? Pripravili sme si pre vás preto prehľad štátov severnej Ameriky, pri ktorom si môžete vyskúšať, ako by ste v obdobnom kvíze dopadli. Zistite, či by ste si náhodou tiež nespravili hanbu.