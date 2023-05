Užívate viacero liekov naraz? Zbystrite pozornosť: Interakcie liečiv môžu znižovať účinnosť!

BRATISLAVA - Interakcie liekov môžu byť príčinou zníženej účinnosti liečby či prejavov nežiaducich účinkov. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Apeluje preto na pacientov, aby lekárovi, ktorý im predpisuje lieky, vždy nahlásili zoznam liekov a výživových doplnkov, ktoré pravidelne užívajú.

"Pokiaľ je to možné, mali by ste užívať čo najmenej liekov naraz a na toto pravidlo nezabúdajte ani pri voľnopredajných liekoch. Napríklad niektoré voľnopredajné analgetiká môžu interagovať s liekmi na kardiovaskulárne ochorenia, prípadne s liekmi na riedenie krvi," povedal.

archívne video

Pozor aj na stravovanie

Pri užívaní liekov si treba podľa ŠÚKL dávať pozor aj na stravovanie. "K interakciám môže dochádzať aj medzi liečivom a určitými zložkami potravín, často to býva napríklad vitamín C v citrusových plodoch alebo vápnik v mliečnych výrobkoch," upozornil. Niektoré lieky môžu podľa jeho slov interagovať aj so slnečnými lúčmi.