Exminister Naď otvorene o súkromí: Som workoholik a možno som zanedbával rodinu, priznáva! Za toto som však vďačný

BRATISLAVA - Nedáva si servítku pred ústa a snaží sa pomenovať veci pravým menom. Kým v pracovnej oblasti sa mu darí, v súkromí to až také ružové nie je. Má tri deti s dvomi ženami. S jednou je rozvedený, s druhou neboli zobratí, no majú spolu syna. Nič neľutuje a na ženy svojho života nepovie krivého slova. Exminister obrany Jaroslav Naď prezradil, aké majú vzťahy a či plánuje aj ďalšie deti.

Doterajšie vzťahy mu nevyšli, no je vďačný za to, že má tri úžasné deti. Uznáva, že vina za rozpad vzťahov padá hlavne na jeho plecia a obidve partnerky si veľmi váži. "Sú to múdre, inteligentné ženy a úžasné matky," hovorí. "Priznávam, že som workoholik, možno som kvôli tomu zanedbával rodinu," sype si popol na hlavu. Rozchod s matkou jeho najmladšieho syna, ktorý má 5 a pol roka, prišiel v čase, keď bol v pozícii ministra obrany. "Mohol som sa sústrediť na prácu a neubližoval som im svojou malou účasťou v rodine," hodnotí to spätne.

Galéria fotiek (2) Jaroslav Naď

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Naď pootvoril dvere aj do vzťahov, ktoré v rodine panujú. Deti, 15-ročný syn, 12-ročná dcéra a najmladší 5 a pol ročný syn majú podľa neho fantastický vzťah a aj s ich mamami sa vie na všetkom dohodnúť, takže potomkovia nezažívajú žiadne hádky medzi rodičmi. Tvrdí, že nemal problém ani s tým, keď jeho partnerka pracovala ako hovorkyňa ministra vnútra Romana Mikulca. Vníma ju ako profesionálku a nečuduje sa, že jej Mikulec ponúkol miesto.

Nevylučuje ďalšie deti

Založenie novej rodiny ani ďalšie deti neplánuje, no ani sa tejto možnosti nebráni. "Mal som takú debatu s Borisom Kollárom. Pýta sa ma:´Koľko máš deti? A ja že tri. No, v tvojom veku som aj ja mal tri.´ Tak hovorím dobre, zase odtiaľ-potiaľ," smeje sa 42-ročný politik, ktorému by ale štvrté dieťa určite neprekážalo.

