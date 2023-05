VIDEOROZHOVOR Exminister Naď o znechutení z parlamentu, ale aj politikoch homosexuáloch, o ktorých vie celá Bratislava

BRATISLAVA - Pred pár dňami sa vrátil do parlamentu z postu ministra obrany. Z poslancov je znechutený. Až deväťdesiatim percentám poslancov nejde o krajinu, len o plat bez nulovej zodpovednosti a s množstvom voľného času. Pričom poukazuje, že ministri zarábajú o tisíc eur menej ako poslanci. Je presvedčený, že slovenskí politici by sa mali otvorene priznať k homosexualite „Potajme sa stretávajú so svojimi partnermi, o čom hovorí celá Bratislava,“ tvrdí v rozhovore pre topky.sk exminister obrany a dnes už poslanec Jaroslav Naď (Demokrati).

Je odmietnutie spolupráce KDH s Demokratmi len výhovorkou?

S kým rokujú o predvolebnej spolupráci?

Čím ho najviac šokoval Igor Matovič a nevedel to rozdýchať?

Je Igor Matovič blázon, alebo len dobrý politický marketér?

Nahrával si Igor Matovič aj svojich kolegov?

Prečo sa rozišli s partnerkou a aké majú teraz vzťahy?

Boli ste v OĽaNO. Teraz ste podpredsedom Demokratov. Zo Za ľudí k vám prišli Žitňanská a Šeliga. Minister Káčer bol u vás, teraz nie je. Vznikli Modrí, ktorí sa mali spájať so Spolu, s ktorými ste sa spojili vy. Vyznáte sa v tom vy? Nie je to chaos pre ľudí?

Prechody zo strán do strán sú stále. A to nielen v rámci pravicových, ale aj ľavicových strán. Tiež sa strácam, kto je v Smere, kto v Hlase a či to vlastne v konečnom dôsledku nie je to isté. Extrémisti sa rozdeľujú a spájajú. Rozumiem tomu, že pre bežného voliča je to komplikované na identifikáciu. Môžem potvrdiť, že aj v našich prieskumoch, ktoré sme si dali urobiť, značku Demokrati pozná len 60 percent občanov Slovenska. Budeme na tom pracovať. Ľudia vystavia vysvedčenie také, aké si zaslúžime.

Aké vystavia vám?

Naozaj neviem. Nedávno som dostal vysvedčenie od vojakov a zamestnancov rezortu obrany. Odchádzal som naozaj poctený aj vzhľadom na výsledky, ktoré sme spoločne dosiahli. Aké bude politické vysvedčenie, nechám to na ľudí. Verím, že zohľadnia fakt, že sme nemali na ministerstve žiadne problémy a korupčné kauzy.

KDH odmietlo predvolebnú spoluprácu s vašou stranou. Argumentovalo, že ste pololiberáli. Prijali ste to ako vysvetlenie, alebo vidíte za tým nejakú výhovorku?

(smiech). Myslím si, že je to výhovorka. Čo je to pololiberál? Celé naše štátne zriadenie sa nazýva liberálna demokracia. Liberálne znamená slobodu. Čo to znamená, že na polovicu presadzujem slobodu? A ostatní sú antiliberáli? Ako to myslia? To sú naozaj len výhovorky. Je veľmi dôležité, aby každý jeden hlas demokratického a pravicového voliča neprepadol. KDH dvakrát urobilo tú istú chybu. Raz sa každý môže pomýliť. Rozbehli sa proti múru a narazili. Dostali 4,9 percenta. Druhýkrát urobili presne tú istú chybu. Opäť narazili a získali 4,6 percenta. Dva razy za sebou si urobiť hrču na hlave by každému ukázalo, aby to nerobil. A idú to urobiť tretí raz. Narazia. Neutrpí samotné KDH, ale krajina. Prepadne veľké množstvo hlasov u demokratických voličov. A k moci sa dostanú korupčné živly alebo extrémisti. Ak sa nechcú spájať, nikto sa im nebude doprosovať. Myslím, že aj ich voliči pochopia, že takýto sebecký prístup nie je dobrý a dopadnú ako ostatné voľby.

S kým teraz rokujete o predvolebnej spolupráci? A s akým subjektom je to naozaj reálne, aby ste prekročili päť percentnú hranicu? Lebo zatiaľ to tak nevyzerá.

To máte pravdu, ale ľudia, ktorí ma poznajú vedia, že ak sa zahryznem, tak budem makať, aby sme preferencie dosiahli, kde ich chceme.

O akých preferenciách a výsledku hovoríte?

Nechceme sa do parlamentu len dostať, ale byť relevantným hráčom pri tvorbe vlády. Dostať sa do parlamentu je základné minimum. Čo sa týka spájania, ideálne by bolo, keby sa spojili strany, ktoré majú hodnotovo k sebe najbližšie. A to je KDH, Modrí a Most Híd. Potom máme záujem o každý jeden hlas, aby neprepadol. Ide o ďalšie menšie subjekty. Rokujeme aj s nezaradenými poslancami. Verím, že čoskoro budeme oznamovať pozitívne kroky. Ak sa to nepodarí, pôjdeme svojou cestou.

Je aj možnosť, že sa ešte spojíte s OĽaNO?

Myslím si, že to už nie je možné. Igor Matovič na nás opakovane útočí. Najprv sme na to nereagovali, ale keď si začal vymýšľať a pripisovať nám Vlčana ako nomináciu Eda Hegera, to už bolo cez čiaru. Bol to on, ktorý cez svojho poradcu Ľuba Ščasného nominoval Vlčana. Teraz sa tvári, akoby vo vláde nikdy nebol. Všetko zlé hádže na nás. Už nikto dnes nemôže povedať, že sme projektom Igora Matoviča. Bolo už nevyhnutné odísť z OĽaNO.

Jeho kroky sú premyslené alebo spontánne?

Niektoré veci má premyslené. V roku 2018 som do OĽaNO vstúpil ako zahraničnopolitický bezpečnostný expert jasne prozápadne nastavený a zrazu on prišiel s tým, že on precitol z Ameriky a je to celosvetové zlo. To bola opäť myšlienka jeho poradcu Ľuba Ščasného, ktorý nominoval Vlčana za ministra pôdohospodárstva. Pre mňa to bolo veľmi ťažké obdobie. Mal to premyslené. On nie je zlý politický marketér. Vie veľmi dobre čo robí.