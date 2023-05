Mózes si myslí, že odchod jednej z platforiem by znamenal zánik Aliancie

Galéria fotiek (1) Na snímke predsedovia strán zľava László Sólymos (Most-Híd), Krisztián Forró (Strana maďarskej komunity) a Mózes Szabolcs (Spolupatričnosť) počas brífingu po spoločnom rokovaní 7. augusta 2020 v Bratislave.

BRATISLAVA - Odchod jednej z platforiem mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia by znamenal jej zánik. Uviedol to podpredseda Aliancie Szabolcs Mózes, ktorý je súčasťou platformy Spolupatričnosť. Zdôraznil, že je kľúčové, aby Aliancia zostala jednotná. Uviedol to v reakcii na platformu Mosta-Híd, ktorej predstavitelia vyhlásili, že nebudú súčasťou Aliancie, za ktorú by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandidoval súčasný poslanec Národnej rady SR György Gyimesi.