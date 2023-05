Hroncová ešte ani nie je ministerkou a už sa na ňu valí kritika: Temná minulosť v SND a státisícové pochybenia?!

Galéria fotiek (6) Hroncová bude novou ministerkou kultúry.

Zdroj: TASR - Tomáš Halász

BRATISLAVA - Ešte ani nebola vymenovaná za ministerku, a už sa na jej adresu ozývajú nespokojní ľudia. Silvia Hroncová má byť podľa prezidentského paláca novou ministerkou kultúry, a tak v kresle ministerky vystrieda Natáliu Milanovú z OĽaNO. Jej minulosť sa spája s vedením Slovenského národného divadla (SND) v pozícii generálnej riaditeľky. To už je síce niekoľko rokov späť, no aj tak sa do našej redakcie dostala kritika za jej vedenie tejto inštitúcie v minulosti.