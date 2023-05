Počasie sa s nami zahráva: Šokujúci úkaz v noci, tento obávaný fenomén prechádza našou krajinou!

BRATISLAVA - Zdá sa, že zatiaľ čo sa po minulé dni hovorilo o prudkom oteplení, počas minulej noci sa udialo aj čosi zásadnejšie. V týchto chvíľach totiž našim územím postupuje výrazný búrkový systém Nie však obyčajný, ale prichádza v jednom balíku s fenoménom, ktorý sa nazýva bow echo. Už u našich neďalekých susedov napáchal veľa škody. Obyvatelia by sa mali pripraviť, pretože ide o najsilnejší búrkový systém od začiatku búrkovej sezóny.

Presne pred týmito javmi varuje web o počasí iMeteo.sk.

Už podľa piatkových, večerných radarových snímok bolo evidentné, že nad Nemeckom sa formujú obrovské búrkové mraky. Vyznačujú sa navyše veľmi silným vetrom, ktorý na mnohých častiach Nemecka pácha škody na majetku. Jeho ďalšim javom a známkou je tzv. bow echo.

Búrkový systém a bow echo

Bow echo je veľmi silný variant búrkového systému, ktorý ničí čokoľvek, čo mu príde do cesty. Skúsenosti s ním už majú predovšetkým v Bavorsku. Je to jednoznačne najsilnejší búrkový systém od začiatku ich tohtoročných sezón.

Fenomén bow echo vzniká, keď sa línia búrok začne ohýbať proti osi prúdenia v konvektívnych systémoch. V prípade radaru sa dá tento jav pozorovať ako skrútený oblúk.

jav bow echo dosiahol najväčšiu silu pri postupe v okolí Mníchova no aktuálne, našťastie, slabne. Búrkový systém však ešte neskončil a ďalej postupuje do Rakúska a čiastočne aj do Česka. Otázka je, či sa zastaví pred našimi hranicami alebo nie. Tieto búrky sa navyše vyznačujú aj krúpami o veľkosti aj piatich centimetrov.