Prekvapila vás neočakávaná návšteva a nemáte nič pripravené? Tieto tri recepty vás zachránia, hotové sú za pár minút

Či už ste očakávali návštevu a neviete sa rozhodnúť, čo pripravíte alebo ste ju neočkovali a prekvapila vás, tieto recepty vás zachránia. Ak aj nikoho neočakávate a chceli by ste si v piatok alebo v sobotu večer na niečom pochutiť a nechce sa vám to dlho pripravovať, práve tieto recepty sú stvorené ako pre vás.

Syrovo-cesnaková nátierka

Ak ste fanúšikom syrov a zároveň vás poteší aj jemné pikantná chuť, táto nátierka je to „pravé orechové“ pre vás. Vynikajúca je pre každú príležitosť a hotová je do 10 minút. Ak vás navštívila neočakávaná návšteva, táto nátierka očarí aj ju!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Budete potrebovať:

cesnak

červená paprika

kyslá smotana

tvrdý syr

chilli korenie

maslo

smotanová nátierka

Pripravte si väčšiu misku, kde sa vám budú ingrediencie dobre miešať. Dajte si do nej 200 gramov smotanovej nátierka (napr. Lučina), 100 gramov tvrdého syru, ktorú sme si predtým nastrúhali a 2 polievkové lyžice masla. Odporúčame ho pred prípravou nátierky vytiahnuť skôr, aby sa vám s ním lepšie pracovalo. Potom pridajte prelisované 3 alebo 4 strúčiky cesnaku. Tu odporúčame zvoliť počet strúčikov podľa chuti. Čím viac ich pridáte, tým intenzívnejšia bude cesnaková chuť. Na záver pridáme 2 polievkové lyžice kyslej smotany. Na dochutenie použite korenie podľa vašej chuti. Odporúčame pridať štipku soli, červenej papriky a čierneho korenia. Ak máte čas, nechajte nátierku v chlade ešte hodinu, chute sa lepšie prepoja. Natretú bagetu môžete dozdobiť hroznom, paradajkou alebo nasekanou pažítkou.

Pizzové koláčiky

Kto nemá rád pizzu? Každý z nás ju miluje! Ak si pre návštevu pripravíte pizzové koláčiky, určite u nich zabodujete. Stačí vám iba 7 surovín a koláčiky sú na svete. Príprava je taktiež jednoduchá, najdlhšie bude trvať pečenie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Budete potrebovať :

lístkové cesto

kečup/paradajkový pretlak

šunka

syr

kukurica

vajce

koreniny (pizza korenie, oregano, bazalka)

Dajte si vyhriať rúru na 180 stupňov. Prípravu si zjednodušíte a urýchlite, ak si kúpite už vyvaľkané lístkové cesto. Ak ste také nezohnali, tak si to vaše vyvaľkajte na hrúbky asi 0,5 cm. Následne na to natrite vrstvu kečupu alebo paradajkového pretlaku. Na ten si nasypte bylinky, ktoré preferujete. Postupne na cesto ukladajte šunku, strúhaný syr a kukuricu. Keď máte na ceste naukladané potrebné ingrediencie, cesto zrolujte a nakrájajte na kolieska alebo na trojuholníky. Poukladajte na plech, na ktorom je už papier na pečenie. Jednotlivé koláčiky potrite rozmixovaným vajíčkom a dajte do rúry. Pečte pri teplote 180 stupňov cca 20 – 25 minút do zlatista. Po vybraný z rúry jemne posypte hrubozrnnou soľou.

Paradajková bruschetta

Bruschetta je skvelou možnosťou pre každú návštevu alebo párty. Jej pôvod siaha do Talianska. Vyniká svojou jednoduchosťou a sviežosťou. Počas horúcich letných dní nemusíte ani uvažovať o inom jedle pre vašu návštevu. Príprava je veľmi rýchla a bruschetta vyzerá lahodne aj na tanieri.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Budete potrebovať:

cherry paradajky

olivový olej

cesnak

bageta

mozzarella

bazalka (čerstvá)

soľ a čierne korenie

Bagety si nakrájajte na kolieska vysoké asi centimeter. Zmiešajte si olivový olej a jeden strúčik prelisovaného cesnaku. Bagetky poukladajte na plech vystlaný papierom na pečenie a ponatierajte olejom s cesnakom. Dajte ich piecť do rúry, ktorá je vyhriata na 200 stupňov. Pečte ich cca 8 – 10 minút.

Asi 500 gramov cherry paradajok si nakrájajte na menšie kúsky a vložte do misky. Pridáme tam bazalku, ktorú taktiež nakrájame na menšie kúsky. Odložte si zopár lístkov na dekoráciu. Do misky pridajte aj dva strúčiky prelisovaného cesnaku, dve lyžičky olivového oleja a ochuťte soľou a čiernym korením. Paradajkovú zmes naukladajte na bagety. Dávajte pozor na šťavu, aby sa vám nerozmočila bageta. Paradajkovú bruschettu dozdobte kolieskami mozzarelly alebo bazalkovým listom.

Ak poznáte ďalšie jednoduché recepty, ktoré návšteve pripravíte v priebehu 15 minút, napíšte nám tipy do komentárov!