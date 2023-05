Deň matiek sa pomaly blíži: Chceš aj ty prekvapiť svoju mamu? Priprav si jeden z týchto darčekov

BRATISLAVA – Deň matiek sa každoročne oslavuje v jednotlivých krajinách a pripadá na iný dátum. Inak to nie je ani na Slovensku, kde ho oslavujeme vždy druhú májovú nedeľu. Tento rok je to konkrétne 14. mája. Ak chcete svoju mamu alebo starú mamu obdarovať niečím, inšpirujte sa našimi tipmi.

Tento špeciálny deň je skvelá príležitosť osláviť všetko, čo vaša mama robí. Ráno robí raňajky za behu, šprintuje do roboty a unavená z práce sa ponáhľa domov za vami. Pomáha vám a stará sa o vás. Či už s ňou bývate alebo ju občas chodíte navštíviť, vždy sa tešíte na jej úžasne jedlo. Potešte ju malinkým darčekom a vyjadrite, že na ňu myslíte, a vážite si všetky jej obete, ktoré robí každý deň.

Prečo práve ručne robený darček?

Pamätáte si, ako sa vaša mama tešila, keď ste jej ako dieťa nakreslili nejakú čarbanicu? Všetko, čo je od vás a z lásky jej vyčarí úsmev na tvári. Niektorí ľudia majú mylné predstavy, že doma vyrobené darčeky pôsobia lacno a neúprimne. Práve k takému špeciálnemu dňu, ako je Deň matiek, je doma urobený darček najlepší. Ak ste sa rozhodli, že tento rok to skúsite aj vy, prinášame vám zopár tipov.

1. Bomba do kúpeľa

Nebudeme si klamať, že pre každú mamu je darček už len vyloženie nôh a pokojný polhodinový oddych vo vani po namáhavom dni. Čo tak ho spríjemniť bombou do kúpeľa? Nielenže dodá vode príjemnú farbu, môže mať aj upokojujúce účinky. Vôňa levandule, eukalyptu alebo iná obľúbená aróma napomôže k uvoľneniu a zbaveniu sa stresu.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Ako si pripraviť šumivú bombu do kúpeľa?

Kokosový olej si rozpustite vo vodnom kúpeli a primiešajte doňho sódu bikarbónu alebo prášok do pečiva, taktiež kyselinu citrónovú a škrob. Tieto zložky vypracujte do cesta, ktoré by malo zostať vláčne. Podľa toho, akej farby chcete bombu, pridajte potravinárske farbivo alebo farbu, ktorú si rozpustite v trošku vody podľa návodu na obale. Do zmesi pridajte éterický olej a dobre premiešajte. Pokiaľ sa vám zmes zdá sypká, pridajte trošku vody. Dávajte pozor, aby ste jej nedali príliš veľa. Zmes by mohla vyšumieť. Vytvarujte si ju a nechajte 48 hodín vytvrdnúť.

2. Štipľavé prekvapenie

Kto povedal, že darčeky pre mamy majú byť len kvety a čokolády? Čo tak staviť na štipľavé prekvapenie? Ak je vaša mama vášnivá kuchárka a rada v kuchyni experimentuje, pripravte jej vlastný, na mieru spravený olej s feferónkami alebo s jalapeňos. Pri príprave nešetrite na oleji, práve táto základná ingrediencia je zásadná. Ak vaša mama nemá rada štipľavé, do oleja môžete pridať akékoľvek bylinky.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Príprava oleja

Olej nalejte do hrnca alebo panvice a ohrejte ho na 50 – 60 stupňov Celzia. Pri takejto teplote sa uvoľňuje aróma, na ktorú sa naviažu chute a vône pridaných surovín. Veľký pozor na to, aby olej nevrel! Ak chcete pridávať bylinky, dbajte na to, aby boli suché. Akákoľvek vlhkosť by mohla zničiť vašu snahu. Prelejte olej do zaváracích pohárov a nechajte prirodzene vychladnúť. Prekryte to potravinárskou fóliou a nechajte pri chlade a tme približne 48 hodín alebo aj dlhšie. Potom olej prelejte cez čisté vyžehlené plátno a nechajte pridané suroviny vnútri. Takýto darček by ste mali spotrebovať do 3 mesiacov.

3. Nový a originálny riad poteší tiež!

Chcete, aby si vaša mama každý deň pripomínala, že na ňu myslíte? Ideálny darček je personalizovaný tanier, ktorý jej viete vyrobiť. Môže si ho vystaviť niekde ako nástenné umenie alebo ho použiť na servírovanie raňajok alebo obedov pre celú rodinu. Budete potrebovať iba biely tanier a farby, ktoré sú vhodné na porcelán. Mali by ste ich kúpiť v lepších papiernictvách. Na tanier namaľujte alebo napíšte odkaz, ktorý jej každý deň vyčarí úsmev na tvári. Je to už len na vás! Najlepšie vašu mamu poznáte vy.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

4. Čisté a čerstvé

Odteraz si z jej šatníka budete oblečenie požičiavať častejšie, než doteraz. Ďalším skvelým darčekom, ktorým môžete svoju mamu obdarovať je sprej na bielizeň. Pripravte si ho z rôznych vôní vrátane levandule, mäty alebo eukalyptu pre magicky čistú a uvoľňujúcu vôňu, ktorá sa bude postupne uvoľňovať. Šatník bude cítiť čistotou a zníži aj stres. Príprava tohto spreja je veľmi jednoduchá. Stačí vám iba 300 ml čistej vody a zopár kvapiek éterického oleja. Neprežeňte to s olejom, pretože môžu na vašom oblečení vzniknúť mastné fľaky.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

5. Vyrobte jej sponky do vlasov

V posledných rokoch sa trend sponiek do vlasov opäť vrátil. Ak vaša mamina obľubuje tieto ozdoby vlasov, vyrobte jej ozdobu špeciálne pre ňu. Kúpte alebo spotrebujte staršiu sponku, ktorá sa určite u vás doma nájde. Na vrch nalepte pomocou tavnej pištole alebo obojstrannej pásky ozdobu, ktorá vystihuje vašu mamu. Či už to bude perla, ruža alebo lienka, poteší ju to a s radosťou ich bude nosiť.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

6. Papierové kvety vydržia dlhšie

Papierové kvety vydržia niekoľko rokov a bude to prekvapenie aj pre mamu, keď nedostane ďalšie živé kvety, ktoré po pár dňoch skončia aj tak v koši. Je to roztomilý domáci darček ku Dňu matiek. Vytvorte pestrofarebnú kyticu, ktorá bude žiariť každou farbou. Ak chcete darček povýšiť na vyššiu úroveň, darujte papierovú kyticu vo váze.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

7. Nehmotný darček môže byť najlepší

Ak ste na Deň matiek zabudli a neviete na poslednú chvíľu vymyslieť, čo by ste svojej mame kúpili, netreba. Spravte jej krajší deň, kedy sa bude cítiť ako kráľovná. Začnite jej deň raňajkami do postele. Všetky jej povinnosti si zoberte na seba a spravte ich. Uvidíte, že to ocení a oddýchne si. Ak ste dcéra, zoberte mamu kaderníčke alebo ku kozmetičke. Spravte si spoločný program, ktorý zavŕšite spoločnou večerou alebo kinom. Uvidíte, že spoločne strávený deň a kvalitný čas ju poteší možno viac, ako kytica kvetov alebo čokoláda.