Chystáte sa do Tatier? Nech vám ani nenapadne v nich robiť túto vec! Hrozí za ňu astronomická pokuta

Mnohí netrpezlivo každoročne očakávajú príchod jari, s ktorou je neodmysliteľne spojený aj výskyt medvedieho cesnaku. Zatiaľ čo na juhu a západe Slovenska je jeho sezóna už v plnom prúde, v Tatrách začína len vyrastať zo zeme.

Galéria fotiek (3) Medvedí cesnak

Zdroj: TASR

Pozor však na to, ak vám napadne si ho pri návšteve našich veľhôr natrhať. Je to totiž zakázané. Podľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) hrozí za natrhanie medvedieho cesnaku či snežienok v treťom až piatom stupni ochrany pokuta do výšky 3300 eur. Ide konkrétne o národné parky, chránené areály, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené krajinné prvky a iné územia.

Lídri Slavskovského formátu o rokovaní v Tatrách (archívne video)

Liečivé účinky medvedieho cesnaku využívajú ľudia už dlhé stáročia. Má protizápalové a antibakteriálne vlastnosti. Obsahuje vitamíny B a C, flavonoidy, sodík, draslík, železo i vlákninu. Jeho konzumácia podporuje trávenie a vyprázdňovanie, pomáha pri žalúdočných problémoch, vysokom krvnom tlaku, využíva sa pri liečbe ochorení horných dýchacích ciest a posilňuje aj imunitu. Zbierajú sa mladé listy, ktoré sa neodporúča sušiť, pretože v takejto forme strácajú väčšinu svojich prospešných látok.

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstockphotos.com

Medvedí cesnak si mnohí mýlia s konvalinkou voňavou, ktorá je jedovatá. Ak si nie ste istí, radšej k nemu privoňajte. Má typickú cesnakovú vôňu, ktorú si len ťažko zameníte s niečím iným. Okrem ľudí ho radi konzumujú aj zvieratá, napríklad medvede alebo diviaky. Tatry,medvedí cesnak,pokuta