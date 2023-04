Rezort vnútra neplánuje navrhnúť spojenie voľby prezidenta a eurovolieb

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR v súčasnosti neplánuje znovu predložiť návrh novely, ktorý by umožnil spojenie volieb do Európskeho parlamentu (EP) s druhým kolom prezidentských volieb. Novelu nepripravuje ani ako poslanecký návrh. Potvrdil to tlačový odbor rezortu. "Jedným z dôvodov je aj fakt, že termín konania volieb do Európskeho parlamentu je zatiaľ nejasný," uviedlo ministerstvo v stanovisku.