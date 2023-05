Chceš obdarovať blízkeho kvetmi a nevieš sa rozhodnúť? Každý z nich má skrytý význam: Pozor na tento, želáte ním smrť!

BRATISLAVA – Blíži sa nejaký sviatok a chceli by ste niekoho obdarovať kvetmi? Možno vám to príde prvoplánové. Nemusí byť. Kvety majú toho v sebe veľa ukrytého. Nemusíte byť nijaký odborník, aby ste vedeli, že červená ruža symbolizuje lásku. Čo však ostatné?

Dostať kvety rozžiari deň. Mali by sme ich dávať častejšie, či už ostatným alebo aj sami sebe. Väčšinou prídeme do kvetinárstva alebo obchodu a vyberáme si kvety podľa toho, či sa nám páčia alebo nie. Po prečítaní tohto článku sa už na ne tak nebudete pozerať. Zistíte, akú kombináciu kvetov zvoliť, keď niekomu chcete povedať, že ho ľúbite alebo mu dôverujete.

Ruže

Najobľúbenejší kvet sviatku zamilovaných. Čo by sa nimi dalo pokaziť? Jedine to, ak ich niekomu nedáte! Dajte pozor, každá farba pri ružiach znamená niečo iné. Červené vyberajte vtedy, ak niekomu chcete povedať, že ho ľúbite. Skvelá voľby na rande alebo výročie. Ak sa chcete niekomu poďakovať, určite zvoľte ružové ruže. Keď oslavuje vaša kamarátka nejaký sviatok alebo ju chcete potešiť len tak, mali by ste priniesť žlté ruže, ktoré symbolizujú priateľstvo. Idete gratulovať na svadbu a neviete, akú kyticu zvoliť? Biele ruže sú skvelou voľbou. Sú to kvety nevinnosti a čistoty.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Ľalie

Pri ľaliách sme zvyknutý na stereotyp a to taký, že sa zvykli dávať do pohrebných kytíc. Nezabíjajme tak ich jemnosť a krásu, ktorú vieme využiť pri akejkoľvek oslave. Všeobecne sa o ľaliách hovorí ako o kvetoch plodnosti a znovuzrodenia. Aj tu však každá farba predstavuje iný skrytý význam. Biele ľalie majú totožný význam s tým všeobecným. Hodia sa na svadby a pohreby. Ružové ľalie sú symbolom ženskosti a obdivu. Ideálny darček pre niekoho blízkeho. Ak nechcete byť prvoplánový a dať svojej polovičke červené ruže, zvoľte červené ľalie. Oranžové symbolizujú dôveru. Prechádzali ste si náročným obdobím alebo hádkou a chcete vyjadriť dôveru iným ľuďom? Zvoľte tento kvet. Ak im zároveň chcete vyjadriť vďaku, zvoľte kombináciu so žltými ľaliami.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Chryzantémy

Na chryzantémach nie je nič obyčajné. Sú kvetmi mesiaca november. Patria medzi zimné kvety, ktoré vynikajú v každej farbe. Drobné, ale krásne kvety sa na svete vyskytujú vo viac ako 150 druhoch, takže si určite vyberiete. Vo viacerých krajinách sú spájané so smútkom alebo smrťou. Pozor na tento dar, ak ste v Taliansku! Ak ich niekomu dáte, želáte mu smrť. Vo všeobecnosti symbolizujú dlhovekosť, vernosť, radosť a optimizmus. Niektoré farby symbolizujú to isté, čo aj ruže alebo ľalie. Žlté chryzantémy symbolizujú zanedbanú lásku alebo smútok. Ak idete niekoho navštíviť do nemocnice alebo k nemu domov po ťažkej chorobe, zvoľte fialovú farbu.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Karafiáty

Kvet lásky alebo ľudovo nazývaný klinček je kvet, ktorý u starších ľudí vyvolá spomienku. V posledných rokoch sa jeho popularita opäť zdvihla. Niet sa čo čudovať. Je nádherný. Každý odtieň karafiátu nesie so sebou iný symbolický význam. O necelý mesiac je tu deň matiek a ak už teraz rozmýšľate nad tým, aký kvet darujete svojej mame, poradíme vám – ružový karafiát. Práve on symbolizuje materinskú lásku. Biely kvet symbolizuje šťastie. Podarujte ich niekomu, koho čaká veľký deň. Červená farba môže mať až dva významy. Ak siahnete po svetločervených, vyjadrujete nimi obdiv. Tmavočervenými hovoríte o najhlbšej láske a náklonnosti. Opatrne s nimi na prvom rande.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Tulipány

Tieto krásne jarné kvety, ktoré každému z nás vyčaria úsmev na tvári, vo všeobecnosti symbolizujú šťastie a radosť. Práve spomínané šťastie symbolizujú žlté tulipány, ktoré by ste mali zvoliť ako prvú ozdobu vázy po studenej zime. Červené symbolizujú lásku a sú skvelou jarnou alternatívou ku klasickej ruži. Ak chcete vyjadriť obavy a starostlivosť o daného človeka, zvoľte ružové tulipány. Fialové symbolizujú vznešenosť a sú ideálnym kvetom pre divu vo vašom živote. Ospravedlnenie doplňte bielymi kvetmi, ktoré sa na túto príležitosť hodia ako stvorené.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Slnečnice

Slnká leta - tieto majestátne kvety sa vynímajú najmä v lete, kedy nás potešia pri dlhých cestovaniach. Milujeme ich aj vo vázach alebo súčasťou bohatej kytice. Do každej miestnosti prinesú trošku slnka. Hovorí sa, že slnečnice predstavujú zbožňovanie a vernosť. Pre väčšinu z nás predstavujú čisté šťastie a radosť. Obdarujte nimi niekoho, kto už dlhší čas nemal úsmev na tvári a doprajte mu povzbudenie.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Georgíny

Tento druh kvetov patrí k najkrajšie kvitnúcim rastlinám, ktoré svoju slávu zažívajú vždy na konci leta a začiatku jesene. Georgíny sú skutočne úžasným kvetom, ktorý kvitne v rôznych divokých a nádherných tvaroch či veľkostiach. Majú bohatú škálu farieb a nájdete ich od oranžového prevedenia až po bordové, ktoré si ľudia často mýlia s čiernymi. Červené sú symbolom sily. Skvelá voľba pre niekoho, kto potrebuje zvýšiť sebavedomie a počuť povzbudivé slová.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Biele georgíny predstavujú čistotu a nevinnosť. Hovorí sa o nich, že pomáhajú pri sústredení. Darujte ich niekomu, kto študuje a pomôžete mu tým pri skúškach. Ružové symbolizujú ženskosť a láskavosť. Sú ideálne do kytice pre mamu, babku alebo sestru. Najnegatívnejší význam majú bordové (niekto by o nich povedal, že sú čierne) georgíny. Symbolizujú zradu a je to skvelý kvet, ako vyjadriť koniec priateľstva a dôvery.